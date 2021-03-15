Фильм Кончаловского с Высоцкой лишили шанса на «Оскар»

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НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Лента «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского не попали в число номинантов на кинопремию «Оскар» в категориях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший документальный полнометражный фильм» соответственно. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции, которую вели на сайте Американской академии киноискусств.

В окончательный список номинантов в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» не попала также американская картина «Добро пожаловать в Чечню» режиссера Дэвида Фрэнса.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и других международных наград.

Черно-белая картина «Гунда», в которой не звучит человеческая речь, посвящена жизни одноименной свиньи, ее поросят, а также коровы и курицы. Фильм производства Норвегии и США ранее был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика американской газеты The New York Times Минолы Даргис.