Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма

Это не просто история хозяина и его собаки. Она гораздо сложнее и глубже. <…> Наш фильм другой: он больше про людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески. Это история про любовь, предательство, дружбу, верность. Благодаря собаке отец и сын приходят к взаимопониманию.