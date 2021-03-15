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15 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма

Звезды посетили показ семейной картины «Пальма»
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера семейного приключенческого фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Ленту представили режиссер и снявшиеся в картине актеры Виктор Добронравов, Валерия Федорович, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и Михаил Богдасаров, а также овчарка Лили, исполнившая роль Пальмы.

Поддержать коллег и родных пришли: отец режиссера — Александр Домогаров (актер, кстати, снялся в японской версии фильма), отец Виктора Добронравова Федор Добронравов, Дарья Мороз, Никита Тарасов, Дарья Повереннова, Ксения Суркова, артист балета Сергей Филин с семьей и многие другие.

Пальма
2021/Россия6+драмаприключениясемейный

Говоря о картине, исполнитель роли пилота Виктор Добронравов отметил, что в «Пальме» есть и драма, и комедия, что ему лично очень нравится. Актер также подчеркнул, что фильм — это не русский «Хатико», как пишут некоторые СМИ:

Это не просто история хозяина и его собаки. Она гораздо сложнее и глубже. <…> Наш фильм другой: он больше про людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески. Это история про любовь, предательство, дружбу, верность. Благодаря собаке отец и сын приходят к взаимопониманию.
Виктор Добронравов

Сценарий «Пальмы» основан на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах. Оставленная прямо на взлетной полосе аэропорта «Внуково» из-за отсутствия ветеринарной справки овчарка несколько лет ждала возвращения хозяина и со временем становится символом аэропорта, участвуя в жизни его обитателей. Вскоре она знакомится с 9-летним сыном пилота Лазарева Колей, потерявшим маму и переехавшим к отцу, которого почти не знает. Так начинается невероятная дружба.

В широкий прокат фильм выходит 18 марта.

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