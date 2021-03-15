Юппер, Ардан и Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»

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Главный приз и лучшие актеры

Картине режиссера Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» присудили главный приз французской кинопремии «Сезар» — лента стала победителем в номинации «Лучший фильм». 46-я церемония вручения этой награды прошла в Париже 12 марта, трансляцию вел Canal+.

Фильм Дюпонтеля также завоевал призы в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Лента рассказывает о парикмахере Сюзи Траппет, которая узнает, что серьезно больна. Женщина решает отыскать ребенка, которого была вынуждена оставить в 15 лет. В фильме снялись сам Дюпонтель, Виржини Эфира, Николя Марье, Жакки Берруайе и другие.

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Сами Буажила за роль в картине «Сын». Лучшей актрисой была названа Лорэ Кэлами за роль в фильме «Антуанетта в Севенне».

Голый протест

Корина Масьеро | Источник: Legion-Media.ru

Не обошлось во время церемонии и без конфуза. 57-летняя актриса Корина Масьеро («Капитан Марло, Невидимые»), которая вышла на сцену вручать награды в номинации «Лучшие костюмы», неожиданно разделась догола перед публикой в знак протеста против закрытия во Франции культурных учреждений из-за пандемии коронавируса. На сцене она появилась в костюме осла и с красной краской на лице, произнесла речь, а затем сняла одежду. На груди и животе Масьеро была надпись No culture, no future. «Сейчас мы такие — абсолютные голые», — объяснила актриса концепцию своего протеста.