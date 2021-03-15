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15 марта 2021, Газета.Ruновость

Билли Айлиш получила «Грэмми» за саундтрек к фильму о Бонде

Композиция No time to die в исполнении певицы стала заглавной песней к последней ленте о спецагенте
Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл | Источник: Rex / Fotodom.ru

Певица Билли Айлиш стала победительницей в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» в рамках церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Композиция No time to die в исполнении 19-летней артистки стала саундтреком к последнему фильму о спецагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать», а сама Айлиш — самой молодой певицей, записавшей музыку для бондианы. Клип к песне набрал 4 миллиона просмотров за сутки.

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В номинации также победил брат исполнительницы Финнеас О'Коннелл, выступивший ее музыкальным партнером в сингле. Кроме того, Айлиш получила статуэтку еще и в номинации «Запись года» за композицию Everything I Wanted.

Новая лента о спецагенте, «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом в роли Бонда, должна выйти на экраны в октябре 2021 года. Премьеру неоднократно переносили из-за пандемии. Режиссером 25-го фильма бондианы стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также снялись Леа Сейду, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Ана де Армас и Кристоф Вальц.

63-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США, состоялась 14 марта. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без зрителей. Церемония транслировалась онлайн, а знаменитости выступали на пяти сценах.

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