Билли Айлиш получила «Грэмми» за саундтрек к фильму о Бонде

Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл | Источник: Rex / Fotodom.ru

Певица Билли Айлиш стала победительницей в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» в рамках церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Композиция No time to die в исполнении 19-летней артистки стала саундтреком к последнему фильму о спецагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать», а сама Айлиш — самой молодой певицей, записавшей музыку для бондианы. Клип к песне набрал 4 миллиона просмотров за сутки.

В номинации также победил брат исполнительницы Финнеас О'Коннелл, выступивший ее музыкальным партнером в сингле. Кроме того, Айлиш получила статуэтку еще и в номинации «Запись года» за композицию Everything I Wanted.