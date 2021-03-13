Роберта Дауни-мл. выдвинули на «Золотую малину» как худшего актера

Картина режиссера Стивена Гейгана о ветеринаре Джоне Дулиттле стала лидером среди претендентов на «награду» за самые сомнительные достижения в кинематографе: лента представлена в шести категориях, включая номинации «Худший режиссер», «Худший сценарий» и «Худшее комбо» (последнее относится к Дауни-младшему и его попыткам изобразить валлийский акцент).

Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На данную премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны в США и Канаде в течение года. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. По традиции, «победители» премии будут объявлены за сутки до церемонии вручения «Оскара» — 24 апреля.