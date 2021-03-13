Роберта Дауни-мл. выдвинули на «Золотую малину» как худшего актера

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и исполнивший в нем главную роль американский актер Роберт Дауни-младший вошли в число номинантов на антипремию «Золотая малина» в 2021 году, сообщает The Hollywood Reporter.
Картина режиссера Стивена Гейгана о ветеринаре Джоне Дулиттле стала лидером среди претендентов на «награду» за самые сомнительные достижения в кинематографе: лента представлена в шести категориях, включая номинации «Худший режиссер», «Худший сценарий» и «Худшее комбо» (последнее относится к Дауни-младшему и его попыткам изобразить валлийский акцент).
В категории «Худший фильм» антипремию также могут получить картины «365 дней», «Остров фантазий», «Мьюзик» и «Абсолютное доказательство». Драма «Мьюзик» — это режиссерский дебют певицы Сии, ранее раскритикованный за некорректное изображение героини с аутизмом.
Помимо Дауни-младшего, в номинации «Худший актер» представлены Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).
Антипремию в категории «Худшая актриса» могут получить Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Лорен Лапкус («Не та девушка») и Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).
Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На данную премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны в США и Канаде в течение года. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. По традиции, «победители» премии будут объявлены за сутки до церемонии вручения «Оскара» — 24 апреля.
В 2020 году лидером антипремии стал киномюзикл Тома Хупера «Кошки», собравший шесть статуэток.