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12 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Дочь Деппа снимается в фильме про космос с Колином Фарреллом

Появились новые кадры из фантастического триллера «Поколение Вояджер»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради исполнила одну из главных ролей в фантастическом триллере Нила Бергера «Поколение Вояджер». Коллегами Лили-Роуз Депп по съемочной площадке стали Колин Фаррелл, звезда «Игры престолов» Айзек Хемпстед-Райт, Тай Шеридан, Финн Уайтхед и другие.

Фантастический триллер «Поколение Вояджер» повествует о группе детей, отправленных на космическую миссию по заселению недавно открытой планеты. Когда их взрослый капитан умирает, команда скатывается к «первобытным» порядкам.

На экраны российских кинотеатров «Поколение Вояджер» выйдет 22 апреля 2021 года.

Поколение Вояджер
2021/США16+триллерфантастика
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