Дочь Деппа снимается в фильме про космос с Колином Фарреллом

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради исполнила одну из главных ролей в фантастическом триллере Нила Бергера «Поколение Вояджер». Коллегами Лили-Роуз Депп по съемочной площадке стали Колин Фаррелл, звезда «Игры престолов» Айзек Хемпстед-Райт, Тай Шеридан, Финн Уайтхед и другие.
Фантастический триллер «Поколение Вояджер» повествует о группе детей, отправленных на космическую миссию по заселению недавно открытой планеты. Когда их взрослый капитан умирает, команда скатывается к «первобытным» порядкам.
На экраны российских кинотеатров «Поколение Вояджер» выйдет 22 апреля 2021 года.