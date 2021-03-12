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12 марта 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

40-летний Маколей Калкин впервые снимается в сериале

Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Режиссер Райан Мерфи опубликовал фото со съемок десятого сезона сериала «Американская история ужасов», на котором запечатлел актрису Лесли Гроссман в компании 40-летнего Маколея Калкина, присоединившегося к касту хоррор-антологии.

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Зрители впервые увидели звезду комедии «Один дома» в образе для детективного триллера. Мерфи указал, что работа над шоу в настоящий момент ведется в Массачусетсе.

«Грядет что-то зловещее», — подписал снимок режиссер.

Шоу «Американская история ужасов» выходит на экраны с 2011 года. Разные сезоны шоу связаны между собой только мистической тематикой и актерами. О том, что Калкин присоединился к уже знакомым зрителю Саре Полсон, Эвану Питерсу, Кэти Бейтс, Адине Портер, Финну Уиттроку и другим звездам многосерийного хоррора, стало известно в феврале 2020 года. 

Сюжет и дата выхода на экраны десятого сезона «Американской истории ужасов» пока не раскрываются.

7.7
Американская история ужасов
2011/США18+драмафантастикаужасытриллердетективный
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399 р.
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