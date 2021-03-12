40-летний Маколей Калкин впервые снимается в сериале

Режиссер Райан Мерфи опубликовал фото со съемок десятого сезона сериала «Американская история ужасов», на котором запечатлел актрису Лесли Гроссман в компании 40-летнего Маколея Калкина, присоединившегося к касту хоррор-антологии.
Зрители впервые увидели звезду комедии «Один дома» в образе для детективного триллера. Мерфи указал, что работа над шоу в настоящий момент ведется в Массачусетсе.
«Грядет что-то зловещее», — подписал снимок режиссер.
Шоу «Американская история ужасов» выходит на экраны с 2011 года. Разные сезоны шоу связаны между собой только мистической тематикой и актерами. О том, что Калкин присоединился к уже знакомым зрителю Саре Полсон, Эвану Питерсу, Кэти Бейтс, Адине Портер, Финну Уиттроку и другим звездам многосерийного хоррора, стало известно в феврале 2020 года.
Сюжет и дата выхода на экраны десятого сезона «Американской истории ужасов» пока не раскрываются.