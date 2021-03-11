Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере

Фильм «Супернова» режиссера и сценариста Гарри Макквина рассказывает о ценности жизни и силе настоящей любви перед лицом смерти. По сюжету картины, Сэм и Таскер (Ферт и Туччи), которые вместе уже 20 лет, путешествуют по Англии в стареньком доме на колесах, навещая друзей, родственников и места из своего прошлого. С тех пор, как Таскеру была диагностирована ранняя стадия деменции, время, проведенное вместе, стало главной вещью в их жизни.