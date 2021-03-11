Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере

В московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла российская премьера драмы «Супернова» с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главных ролях.
Показ картины посетили Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Денис Шведов, Татьяна Лазарева, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Анна Чурина и многие другие звезды российского кино и шоу-бизнеса.
Фильм «Супернова» режиссера и сценариста Гарри Макквина рассказывает о ценности жизни и силе настоящей любви перед лицом смерти. По сюжету картины, Сэм и Таскер (Ферт и Туччи), которые вместе уже 20 лет, путешествуют по Англии в стареньком доме на колесах, навещая друзей, родственников и места из своего прошлого. С тех пор, как Таскеру была диагностирована ранняя стадия деменции, время, проведенное вместе, стало главной вещью в их жизни.
В широкий прокат в России драма «Супернова» выходит 11 марта.