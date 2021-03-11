Гузеева вместе с Биланом будет оценивать тиктокеров в новом шоу

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Телеканал «Пятница!» приступил к съемкам развлекательного телешоу собственного формата «ТикТок Талант», в рамках которого герои коротких видеороликов смогут продемонстрировать свои таланты на всю страну. Вести шоу будут Регина Тодоренко и Роман Каграманов, а в состав жюри вошли Лариса Гузеева и Дима Билан. Оценивать творчество участников и отбирать лучших для дальнейших этапов будут также приглашенные популярные тиктокеры.

Победителей шоу, впрочем, выберут не члены жюри, а зрители: во время эфира они могут проголосовать за понравившихся участников. По итогам голосования определятся 12 финалистов, которые приедут в Москву и покажут свое творчество на живой сцене. Главный же победитель проекта получит звание лучшего таланта страны и денежный приз — один миллион рублей.

Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться в шоу разглядеть все-таки талант. <…> Мы, чтобы не утруждать вас мусором, отсеем этот мусор и покажем только все самое прекрасное, яркое и талантливое. Лариса Гузеева

Билан назвал новый проект синергией телевидения и ТикТока и добавил, что новый формат «перевернет ваш телевизор».

Кастинг в шоу был объявлен в декабре 2020 года. Кандидаты снимали видео, в котором пели, танцевали, импровизировали, показывали акробатические трюки, декламировали стихи либо демонстрировали любой другой талант, а затем публиковали ролик в ТикТоке, отмечая аккаунт телеканала «Пятница!».