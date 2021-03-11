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11 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Асмус показала фото с неузнаваемым Петровым

Актер снялся в новом триллере Клима Шипенко о последних днях жизни поэта

Александр Петров опубликовал в инстаграме фото со съемок триллера Клима Шипенко «Декабрь». В кадре актер запечатлен на сцене со спины в образе главного героя фильма — поэта Сергея Есенина, о последних днях которого и расскажет лента.

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В подписи к посту Петров поблагодарил команду картины в связи с окончанием съемок:

После декабря наступил март. Всей съемочной группе низкий поклон и огромное спасибо! Это подвиг! Кинематографический подвиг!
Александр Петров

В свою очередь, актриса Кристина Асмус, также снявшаяся в фильме «Декабрь», опубликовала в инстаграме фото с вечеринки, посвященной завершению съемок. Команда картины отметила событие в московском караоке-баре и сфотографировалась на память. Примечательно, что Петрова, который стоял рядом с Асмус, поклонники не узнали.

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Дело в том, что для роли Есенина, по данным СМИ, актер перекрасился в блондина, а на вечеринке появился в непривычном образе, надев бейсболку и очки. К слову, Асмус также кардинально преобразилась перед началом съемок: в середине декабря актриса опубликовала в инстаграме фото с короткими черными волосами. 

По сюжету новой картины, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, подготовившая побег Сергея Есенина из СССР. Поэту остается сесть на поезд и доехать до Риги, однако он оказывается вовлечен в цепь неожиданных событий.

Помимо Асмус и Петрова, ранее уже работавших вместе на съемках триллера Шипенко «Текст», в новом фильме задействованы Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев. Премьера фильма «Декабрь» запланирована на конец 2021 года.

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