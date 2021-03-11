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11 марта 2021, 7 Днейновость

Лобода запретила 9-летней дочери участвовать в «Голос. Дети»

Наставница шоу рассказала, что Ева «очень рвалась», но получила категорический отказ
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Светлана Лобода, занимающая кресло наставника в восьмом сезоне вокального проекта «Голос. Дети», не разрешила своей 9-летней дочери Еве участвовать в шоу. В интервью порталу Woman’s Day певица рассказала:

Ева очень рвалась в этом году на «Голос», но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: «Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду».
Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Лобода призналась, что для нее «Голос. Дети» — как глоток свежего воздуха. Тем более в нынешних условиях, когда последний год был весьма скуп на живое общение и контакты со зрителем.

Работа наставника проекта погружает тебя в это общение на несколько месяцев в формате 24/7. И потом, детская энергия настолько заряжает и вдохновляет, что, раз попробовав, от этого сложно отказаться. Я сама мама, и, если вы сейчас спросите меня, что я люблю больше всего на свете, ответ будет: детей и сцену.
Светлана Лобода

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин и Нюша.

Восьмой сезон шоу стартовал на «Первом канале» 12 февраля 2021 года. Помимо Лободы, звездными наставниками в нем выступают Баста и Егор Крид. Ведущими вокального проекта остались Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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