Лобода запретила 9-летней дочери участвовать в «Голос. Дети»

Работа наставника проекта погружает тебя в это общение на несколько месяцев в формате 24/7. И потом, детская энергия настолько заряжает и вдохновляет, что, раз попробовав, от этого сложно отказаться. Я сама мама, и, если вы сейчас спросите меня, что я люблю больше всего на свете, ответ будет: детей и сцену.