Названа самая узнаваемая песня из советского кино

Обнародован список самых узнаваемых композиций советского кинематографа. Рейтинг из 13 мелодий на основе онлайн-опроса составил телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», и его первую строчку заняла песня «Остров невезения» из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», которую узнали 96% респондентов. Мелодию, как и всю музыку к фильму, написал композитор Александр Зацепин, а исполнил актер Андрей Миронов.

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Второй по популярности стала композиция «Если у вас нету тети» из новогоднего фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», оказавшаяся знакомой 93% опрошенных. Третью строчку в рейтинге заняла «Песня про медведей» из еще одной комедии Гайдая — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», ее узнали 90% респондентов.

Еще одна песня из этой же картины — «Если б я был султан» — попала на четвертое место в списке, а пятое заняла «Песня мушкетеров» из фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’ Артаньян и три мушкетера» с Михаилом Боярским в главной роли. Обе мелодии узнали по 86% опрошенных.

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Список из 13 самых узнаваемых композиций замыкают «Три белых коня» из ленты «Чародеи» (60%), «Губит людей не пиво» из сатирической комедии «Не может быть!» (59%) и «Песенка про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука» (44%).

Отметим, что онлайн-опрос, на основе которого был составлен рейтинг, проводился в феврале 2021 года. Поначалу редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» отобрала более 50 песен из советского кино, а затем путем голосования сократила этот список до 13 композиций. Интернет-пользователям предложили прослушать 15 секунд из каждой песни и определить, из какой она картины. Всего было опрошено 959 респондентов в возрасте от 17 до 75 лет.