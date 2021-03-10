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10 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом

Актер работает над киберпанк-сериалом «Даркнет»
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11
фотографий
11
фотографий

Павел Деревянко снимается в сериале-антиутопии «Даркнет», где исполняет одну из главных ролей — беспринципного и жестокого хозяина виртуального борделя. Зрители увидят звезду «Домашнего ареста» в непривычном образе: с голубыми глазами и светлыми волосами.

Действие «Даркнета», который создатели называют «первым российским киберпанк-сериалом», развернется в будущем, где люди живут в двух вселенных — реальной и виртуальной, — и переключаться между ними практически так же просто, как сменить раскладку клавиатуры.

В альтернативной реальности, называемой даркнетом, все запретное становится возможным, и именно здесь герой Деревянко Хук создал царство насилия и разврата и полностью его контролирует. 

Новость
Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера
Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец «Петушок», с которым он никогда не расстается!
Павел Деревянко

Помимо Деревянко, над проектом работают Анатолий Белый, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Оскар Кучера, Валентина Ляпина и другие.

Премьера сериала «Даркнет» в онлайн-кинотеатре IVI запланирована на конец 2021 года.

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Павел Деревянко
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