Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом

Павел Деревянко снимается в сериале-антиутопии «Даркнет», где исполняет одну из главных ролей — беспринципного и жестокого хозяина виртуального борделя. Зрители увидят звезду «Домашнего ареста» в непривычном образе: с голубыми глазами и светлыми волосами.
Действие «Даркнета», который создатели называют «первым российским киберпанк-сериалом», развернется в будущем, где люди живут в двух вселенных — реальной и виртуальной, — и переключаться между ними практически так же просто, как сменить раскладку клавиатуры.
В альтернативной реальности, называемой даркнетом, все запретное становится возможным, и именно здесь герой Деревянко Хук создал царство насилия и разврата и полностью его контролирует.
Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец «Петушок», с которым он никогда не расстается!
Помимо Деревянко, над проектом работают Анатолий Белый, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Оскар Кучера, Валентина Ляпина и другие.
Премьера сериала «Даркнет» в онлайн-кинотеатре IVI запланирована на конец 2021 года.