Сердючка и Брежнева стали ведущими «Орла и решки»

Вера Брежнева и Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, появятся в юбилейном сезоне шоу «Орел и решка». Звезды стали ведущими выпуска, посвященного Барселоне.
В ходе путешествия знаменитостям выпала возможность посетить главные достопримечательности столицы Каталонии, а также опробовать экстремальные развлечения. Кто из них получил «золотую карту», а кому достались рюкзак и 100 долларов, — по традиции, решила монетка.
Вера Брежнева поделилась эмоциями от участия в тревел-шоу:
Сомнений в участии не было никаких! «Орел и решка» — это любимая программа всей нашей семьи, и не раз, когда я смотрела ее, представляла себя в роли ведущей. Но никогда не думала, что это может произойти!
Певица отметила, что получила удовольствие от работы с Сердючкой, и добавила: «Выпуск с нашим участием — это фейерверк эмоций, новые лайфхаки и новые места в Барселоне».
Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы также были Жанна Бадоева, Анастасия Ивлеева, Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали Неведрова, Леся Никитюк и многие другие. В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу будут поочередно вести десять разных пар знаменитостей. Среди них — Александр Гудков, Иван Дорн, Екатерина Варнава, Анна Седокова, Надежда Сысоева и другие.