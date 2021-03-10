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10 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»

На предстоящей церемонии будут вручены награды за 2019 и 2020 годы
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Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Ника» за 2020 год. За статуэтки в разных категориях поборются Андрей БурковскийДоктор Лиза»), Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»), Наталья ПавленковаКонференция»), Юрий БорисовСеребряные коньки»), Анна УколоваЗемля Эльзы»), Татьяна Догилева («Доктор Лиза») и многие другие. Лидером по количеству номинаций стал фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли.

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Кроме того, на предстоящей церемонии будут награждены лауреаты кинопремии за 2019 год. В список номинантов, опубликованный в марте 2020-го, вошли Михаил ЕфремовФранцуз»), Евгений ЦыгановОдесса»), Алексей АграновичЮморист»), Леонид Ярмольник («Одесса»), Вера АлентоваВоскресенье»), режиссер Кантемир БалаговДылда»).

Примечательно, что Александр Паль может получить сразу две статуэтки — за роли в драме «Верность» (2019) и комедии «Глубже!» (2020).

Премия «Ника» была учреждена Российской академией кинематографических искусств и вручается с 1988 года. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Предстоящая церемония награждения лауреатов запланирована на 25 апреля.

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