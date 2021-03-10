Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»

Примечательно, что Александр Паль может получить сразу две статуэтки — за роли в драме « Верность » (2019) и комедии « Глубже! » (2020).

Премия «Ника» была учреждена Российской академией кинематографических искусств и вручается с 1988 года. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Предстоящая церемония награждения лауреатов запланирована на 25 апреля.