Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в шорт-лист премии BAFTA

В феврале фильм «Дорогие товарищи!» включили в шорт-лист претендентов на «Оскар». Картина поборется за приз в номинации «Международный художественный фильм» наряду с еще 14 участниками. По словам Кончаловского, для него особенно дорого то, что его коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось «восстановить дух эпохи».