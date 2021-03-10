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10 марта 2021, Lenta.Ruновость

Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в шорт-лист премии BAFTA

Лента «Дорогие товарищи!» поборется за приз в номинации «Лучший фильм не на английском языке»
Юлия Высоцкая в фильме «Дорогие товарищи!»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Информация об этом появилась на сайте киносмотра.

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Лента поборется за приз в номинации «Лучший фильм не на английском языке». В эту категорию также попали картины «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Отверженные» Ладжа Ли, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич.

В феврале фильм «Дорогие товарищи!» включили в шорт-лист претендентов на «Оскар». Картина поборется за приз в номинации «Международный художественный фильм» наряду с еще 14 участниками. По словам Кончаловского, для него особенно дорого то, что его коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось «восстановить дух эпохи».

Лента Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри.

5.8
Дорогие товарищи!
2020/Россия16+драмаисторический
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