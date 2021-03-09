Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 марта 2021, Lenta.Ruновость

Ирина Алферова высказалась о движении #MeToo

Актриса назвала движение катастрофой, способной уничтожить «последних оставшихся мужчин»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Звезда советского кинематографа, народная артистка России Ирина Алферова раскритиковала движение #MeToo. Своим мнением она поделилась в интервью ТАСС.

По ее словам, #MeToo ограничивает мужчин в праве проявлять инициативу в отношениях. Свою позицию она объяснила так:

Вечно прекрасная: 10 любимых фильмов с Ириной Алферовой
Я за мужчин. Все эти движения — катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин. Пусть ухаживают, будут мужественными.
Ирина Алферова

69-летняя актриса подчеркнула, что для творчества на экране или на сцене необходимо уважительное отношение и за их пределами.

«[Нужно] ощущение, что к тебе относятся с уважением, никак тебя не ущемляют. Ты и играешь по-другому», — сказала звезда фильма «С любимыми не расставайтесь». По ее мнению, именно такая атмосфера была сформирована в театре «Школа современной пьесы», где трудится актриса.

Движение #MeToo началось в октябре 2017 года с поста американской актрисы Алиссы Милано в твиттере. Тогда она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальным насилием и домогательствами, ответить на ее твит словами me too, что переводится с английского как «я тоже». С тех пор миллионы людей использовали хештег, чтобы поведать о своем опыте.

Быть Харви Вайнштейном
2019/США16+документальный
Моя оценка

Тогда же ее сообщение вызвало крупный скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Более 90 женщин обвинили его в домогательствах, часть из них рассказала и о попытках изнасилования. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях и приговорили к 23 годам тюрьмы.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ирина Алферова
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой»
Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Алферова, Купченко и заложники: как снимали сиквел «Училки»
Актерам «Черного зеркала» запретили долго смотреть на людей
Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от Харви Вайнштейна
Студия Брэда Питта снимет фильм о Харви Вайнштейне
Новые трейлеры
Люпен
Трейлер (фр. с рус. суб.)
Кунг-Фу
Трейлер (англ.)
Сокол и Зимний солдат
Тизер (англ.)
Поколение Вояджер
Дублированный тизер
Поколение Вояджер
Трейлер (англ.)
Майор Гром: Чумной Доктор
Трейлер №2
Обратная сторона Земли
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Россиянки стали интересоваться подработкой больше мужчин Наличие дополнительного заработка стало особо актуально на фоне пандемии COVID-19
Дети
Фото принца Гарри и беременной Маркл с сыном взбудоражило сеть Накануне пара раскрыла пол будущего ребенка
Леди
О расизме и тайной свадьбе. Интервью Меган Маркл и принца Гарри Меган и Гарри дали первое подробное интервью после отъезда из Великобритании.
Здоровье
Мужчина всю жизнь страдал от перхоти и случайно раскрыл тайну ее появления Дело оказалось в одной его давней привычке.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь