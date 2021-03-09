Ирина Алферова высказалась о движении #MeToo

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Звезда советского кинематографа, народная артистка России Ирина Алферова раскритиковала движение #MeToo. Своим мнением она поделилась в интервью ТАСС.

По ее словам, #MeToo ограничивает мужчин в праве проявлять инициативу в отношениях. Свою позицию она объяснила так:

Я за мужчин. Все эти движения — катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин. Пусть ухаживают, будут мужественными. Ирина Алферова

69-летняя актриса подчеркнула, что для творчества на экране или на сцене необходимо уважительное отношение и за их пределами.

«[Нужно] ощущение, что к тебе относятся с уважением, никак тебя не ущемляют. Ты и играешь по-другому», — сказала звезда фильма «С любимыми не расставайтесь». По ее мнению, именно такая атмосфера была сформирована в театре «Школа современной пьесы», где трудится актриса.

Движение #MeToo началось в октябре 2017 года с поста американской актрисы Алиссы Милано в твиттере. Тогда она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальным насилием и домогательствами, ответить на ее твит словами me too, что переводится с английского как «я тоже». С тех пор миллионы людей использовали хештег, чтобы поведать о своем опыте.