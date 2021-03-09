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9 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Хлынина снимается в приквеле «Екатерины»: первые фото

Стартовала работа над многосерийным фильмом «Елизавета» о жизни дочери Петра I
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Телеканал «Россия» анонсировал начало работы над сериалом «Елизавета», который станет приквелом исторической драмы «Екатерина». Новый проект посвящен дочери Петра I — императрице Елизавете Петровне Романовой.

Главную роль в многосерийном фильме исполняет Юлия Хлынина, известная по картинам «Лед 2», «Селфи», а также сериалам «Колл-центр» и «Метод». Ее коллегами по съемочной площадке стали Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Александр Балуев, Виктор Раков, Агриппина Стеклова, Артур Ваха, Владимир Зайцев и многие другие. Кресло режиссера занял Дмитрий Иосифов, снявший два сезона «Екатерины».

Сериал расскажет о жизни наследницы Петра I — дворцовых интригах, противостоянии Елизаветы с придворными и даже собственной матерью — императрицей Екатериной I.

Съемки исторической драмы пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не сообщается.

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