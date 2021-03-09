Хлынина снимается в приквеле «Екатерины»: первые фото

Телеканал «Россия» анонсировал начало работы над сериалом « Елизавета », который станет приквелом исторической драмы « Екатерина ». Новый проект посвящен дочери Петра I — императрице Елизавете Петровне Романовой.

Сериал расскажет о жизни наследницы Петра I — дворцовых интригах, противостоянии Елизаветы с придворными и даже собственной матерью — императрицей Екатериной I.