Хлынина снимается в приквеле «Екатерины»: первые фото

Телеканал «Россия» анонсировал начало работы над сериалом «Елизавета», который станет приквелом исторической драмы «Екатерина». Новый проект посвящен дочери Петра I — императрице Елизавете Петровне Романовой.
Главную роль в многосерийном фильме исполняет Юлия Хлынина, известная по картинам «Лед 2», «Селфи», а также сериалам «Колл-центр» и «Метод». Ее коллегами по съемочной площадке стали Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Александр Балуев, Виктор Раков, Агриппина Стеклова, Артур Ваха, Владимир Зайцев и многие другие. Кресло режиссера занял Дмитрий Иосифов, снявший два сезона «Екатерины».
Сериал расскажет о жизни наследницы Петра I — дворцовых интригах, противостоянии Елизаветы с придворными и даже собственной матерью — императрицей Екатериной I.
Съемки исторической драмы пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не сообщается.