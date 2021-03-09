Кинокритики наградили лучших актеров года

7 марта состоялась 26-я церемония награждения лауреатов премии Ассоциации кинокритиков Critics’ Choice Awards. В 2021 году мероприятие прошло в гибридном формате: ведущий Тэй Диггз работал в студии в Лос-Анджелесе, в то время как номинанты и другие участники подключались к эфиру по видеосвязи.

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Триумф «Земли кочевников»

Главным триумфатором церемонии стала лента «Земля кочевников», победившая в четырех номинациях. Драма с Фрэнсис МакДорманд в роли современной кочевницы была признана лучшим фильмом, Хлои Чжао получила награды за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.

Свою победу Хлои Чжао посвятила звукооператору «Земли кочевников» Майклу Вулфу Снайдеру, скончавшемуся в начале марта в возрасте 35 лет. Причиной его смерти стал суицид.

Актерские награды

Джош О'Коннор и Эмма Коррин, исполняющие роли молодых принцессы Дианы и принца Чарльза в сериале «Корона», получили статуэтки как лучшие актер и актриса в драматическом сериале. Их коллега Джиллиан Андерсон, играющая Маргарет Тэтчер, победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале».

Другие победители

Специальный приз премии — Critics' Choice Seeher Award — достался Зендае.

Лучшими многосерийными проектами года по версии критиков стали «Корона» («Лучший драматический сериал»), «Тед Лассо» («Лучший комедийный сериал») и «Ход королевы» («Лучший мини-сериал»).