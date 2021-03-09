Кинокритики наградили лучших актеров года

7 марта состоялась 26-я церемония награждения лауреатов премии Ассоциации кинокритиков Critics’ Choice Awards. В 2021 году мероприятие прошло в гибридном формате: ведущий Тэй Диггз работал в студии в Лос-Анджелесе, в то время как номинанты и другие участники подключались к эфиру по видеосвязи.
Триумф «Земли кочевников»
Главным триумфатором церемонии стала лента «Земля кочевников», победившая в четырех номинациях. Драма с Фрэнсис МакДорманд в роли современной кочевницы была признана лучшим фильмом, Хлои Чжао получила награды за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.
Свою победу Хлои Чжао посвятила звукооператору «Земли кочевников» Майклу Вулфу Снайдеру, скончавшемуся в начале марта в возрасте 35 лет. Причиной его смерти стал суицид.
Актерские награды
Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Кэри Маллиган, сыгравшая в триллере «Девушка, подающая надежды». В номинации «Лучший актер» за роль в музыкальном фильме «Ма Рейни: Мать блюза» был посмертно награжден Чедвик Боузман. Звезда «Черной Пантеры» ушел из жизни в августе 2020 года, ему было 43 года. Лучшими актерами второго плана были названы Мария Бакалова («Борат 2») и Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»).
Джош О'Коннор и Эмма Коррин, исполняющие роли молодых принцессы Дианы и принца Чарльза в сериале «Корона», получили статуэтки как лучшие актер и актриса в драматическом сериале. Их коллега Джиллиан Андерсон, играющая Маргарет Тэтчер, победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале».
Лучшим актером в комедийном сериале стал Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), а Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик») получила статуэтку как лучшая актриса телевизионной комедии. Звезда шоу «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой стала лауреатом премии Critics' Choice в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме для телевидения».
Другие победители
Лента «Зависнуть в Палм-Спрингс» с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти была признана лучшей комедией. За лучшие визуальные эффекты был отмечен боевик Кристофера Нолана «Довод», главные роли в котором исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон. В номинации «Лучший иностранный фильм» победила драма «Минари» о жизни семьи корейских иммигрантов в США 1980-х. 8-летний Алан С. Ким, исполнивший в картине одну из ролей, стал лучшим молодым актером. Узнав о победе, юный артист не смог сдержать слез.
Специальный приз премии — Critics' Choice Seeher Award — достался Зендае.
Лучшими многосерийными проектами года по версии критиков стали «Корона» («Лучший драматический сериал»), «Тед Лассо» («Лучший комедийный сериал») и «Ход королевы» («Лучший мини-сериал»).
Премия Critics' Choice присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит примерно из 250 человек и считается крупнейшей организацией такого рода в Северной Америке.