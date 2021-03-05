Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу

Это шоу, в котором лучше рассчитывать на интуицию, чем на вокальный опыт. Порой ты по внешности человека понимаешь, какой у него голос, а бывает, что спрашиваешь себя: «Как этот человек может петь этим голосом?» Все очень индивидуально и по-разному.