Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу

ТНТ готовит к эфиру новый выпуск развлекательного шоу «Музыкальная интуиция», в котором звездные гости угадывают, кто из выступающих на сцене участников является настоящим вокалистом, а кто нет. Соревноваться на этот раз будут команды Юлианны Карауловой и Алексея Чумакова, в которые вошли Ляйсан Утяшева, звезда шоу «Танцы» Екатерина Решетникова, а также комики Евгений Чебатков и Денис Дорохов.
Звезды попытаются определить, кто из участников профессиональный исполнитель, лишь с помощью интуиции и подсказок от ведущего Азамата Мусагалиева. В финале капитаны звездных команд споют дуэтом с участником, которого выберут, до конца не зная, действительно ли он и есть тот самый вокалист-профессионал. Выигранные денежные призы будут направлены на благотворительность. Караулова поделилась впечатлениями от съемок проекта:
Это шоу, в котором лучше рассчитывать на интуицию, чем на вокальный опыт. Порой ты по внешности человека понимаешь, какой у него голос, а бывает, что спрашиваешь себя: «Как этот человек может петь этим голосом?» Все очень индивидуально и по-разному.
Шоу «Музыкальная интуиция» стартовало на ТНТ 27 февраля. В первой игре сразились команды Ивана Дорна и Сергея Лазарева, в которые вошли Антон Шастун, Екатерина Варнава, Илья Соболев и Денис Дорохов.
Новый выпуск проекта выйдет в эфир 6 марта в 20.00.