Брэд Питт в окровавленной одежде был замечен на съемках

В частности, 57-летний Питт одет в белую футболку, измазанную искусственной кровью и пылью, темные брюки и кеды. Лицо и руки актера покрыты синяками и кровавыми ссадинами. 21-летняя Кинг на площадке также выглядела потрепанной и со следами ушибов на лице. Внешний вид актеров вполне объясним — они играют киллеров.

По сюжету нового фильма, пятеро наемных убийц оказываются в скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку с несколькими остановками. Вскоре они обнаруживают, что их задания связаны друг с другом. Но кому из героев удастся сойти с поезда живым и что ждет их на станции прибытия? Картина основана на романе японского писателя Котаро Исаки Maria Beetle, ставшем бестселлером в 2010 году.