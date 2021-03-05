Брэд Питт в окровавленной одежде был замечен на съемках

Опубликованы первые фото со съемочной площадки нового боевика «Скоростной поезд» от режиссера фильмов «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча. На кадрах, сделанных в Лос-Анджелесе, запечатлены актеры Брэд Питт и Джои Кинг в образах своих персонажей.
В частности, 57-летний Питт одет в белую футболку, измазанную искусственной кровью и пылью, темные брюки и кеды. Лицо и руки актера покрыты синяками и кровавыми ссадинами. 21-летняя Кинг на площадке также выглядела потрепанной и со следами ушибов на лице. Внешний вид актеров вполне объясним — они играют киллеров.
По сюжету нового фильма, пятеро наемных убийц оказываются в скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку с несколькими остановками. Вскоре они обнаруживают, что их задания связаны друг с другом. Но кому из героев удастся сойти с поезда живым и что ждет их на станции прибытия? Картина основана на романе японского писателя Котаро Исаки Maria Beetle, ставшем бестселлером в 2010 году.
Помимо Питта и Кинг, в ленте снимутся Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок, Зази Битц, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Леди Гага, Хироюки Санада и Брайан Тайри Генри.
Дата выхода боевика пока неизвестна.