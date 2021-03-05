Найдена актриса на роль Хиллари Клинтон в популярном сериале

Иди Фалько и Хиллари Клинтон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Иди Фалько сыграет в третьем сезоне сериала «Американская история преступлений» бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сезон с подзаголовком «Импичмент» посвящен истории импичмента президента США Билла Клинтона в 1998 году после сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Изначально премьера «Импичмента» была запланирована перед выборами президента США в ноябре 2020 года, однако была отложена из-за графика исполнительного продюсера сериала Райана Мерфи. Ранее также сообщалось, что Левински станет продюсером третьего сезона шоу.

«Американская история преступлений» — это сериал-антология, посвященный самым громким криминальным делам, от создателя сериалов «Лузеры», «Королевы крика» и «Американская история ужасов» Райана Мерфи. Первый сезон стартовал на телеканале FX в 2016 году и получил четыре премии «Эмми» и два «Золотых глобуса». Премьера второго сезона прошла в 2018 году.