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5 марта 2021, Газета.Ruновость

Найдена актриса на роль Хиллари Клинтон в популярном сериале

Бывшая первая леди США появится в «Американской истории преступлений»
Иди Фалько и Хиллари Клинтон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Иди Фалько сыграет в третьем сезоне сериала «Американская история преступлений» бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сезон с подзаголовком «Импичмент» посвящен истории импичмента президента США Билла Клинтона в 1998 году после сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

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Сюжет нового сезона шоу основан на книге Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента». Роль бывшего главы американского государства исполнит Клайв Оуэн, Левински сыграет Бини Фелдштейн. Также в касте третьего сезона — Сара Полсон, Бетти Гилпин, Аннали Эшфорд («Начни сначала») и Билли Айкнер («Американская история ужасов»).

Изначально премьера «Импичмента» была запланирована перед выборами президента США в ноябре 2020 года, однако была отложена из-за графика исполнительного продюсера сериала Райана Мерфи. Ранее также сообщалось, что Левински станет продюсером третьего сезона шоу.

«Американская история преступлений» — это сериал-антология, посвященный самым громким криминальным делам, от создателя сериалов «Лузеры», «Королевы крика» и «Американская история ужасов» Райана Мерфи. Первый сезон стартовал на телеканале FX в 2016 году и получил четыре премии «Эмми» и два «Золотых глобуса». Премьера второго сезона прошла в 2018 году.

Дата выхода третьего сезона сериала пока неизвестна.

7.9
Американская история преступлений
2016/США16+драмабиография
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