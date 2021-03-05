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5 марта 2021, Lenta.Ruновость

Мерфи заставили взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»

Артист вспомнил, как снималась культовая комедия 1988 года
Эдди Мерфи и Луи Андерсон в фильме «Поездка в Америку»

59-летний Эдди Мерфи вспомнил, как его заставили взять белого актера в фильм «Поездка в Америку», в котором он исполнил главную роль и выступил автором сценария. Об этом комик рассказал во время онлайн-интервью в рамках шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Артисту и его коллегам сказали, что актерский состав картины получился «слишком черным», в связи с чем их вынудили пригласить в проект Луи Андерсона, который сыграл работника закусочной. В интервью Джимми Киммелу Мерфи отметил:

Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его. Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом? Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм.
Эдди Мерфи

Ранее, в феврале, актер дал интервью изданию Essence, в котором назвал комедию «Поездка в Америку» уникальной. Он заявил, что у темнокожих людей не так много подобных фильмов. По словам Мерфи, обычно они видят себя на экране в более тяжелых лентах. При этом актер подчеркнул, что эта картина не о расе.

7.5
Поездка в Америку
1988/США6+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Фильм «Поездка в Америку» вышел на экраны в 1988 году. Сценарий ленты основан на повести американского сатирика Арта Бухвальда. Это история о принце африканского государства Замунда Акиме (Мерфи), который устал от постоянной опеки в королевстве, и решает самостоятельно найти себе невесту в США. 5 марта 2021 года выходит продолжение комедии, по сюжету которого Акиму придется вернуться в Америку после новостей о том, что где-то там живет его сын и будущий наследник престола.

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