Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино

Культовый французский режиссер Жан-Люк Годар заявил об уходе из кино во время видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале. 90-летний основоположник современного французского кино рассказал, что перед уходом из индустрии он намерен закончить два последних фильма, которые находятся сейчас на разных этапах производства:
Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: «До свидания, кино».
Режиссер также поделился подробностями двух будущих картин и объявил их названия — «Смешные войны» и «Сценарий».
Жан-Люк Годар является лауреатом премий «Оскар» и «Сезар», также на его счету — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой медведь» Берлинале. Он считается одним из пионеров так называемой «французской новой волны» в кинематографе. Среди главных лент постановщика — такие фильмы, как «На последнем дыхании», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Мужское-женское» и «Маленький солдат». По мнению многих критиков, работы Годара 1960-х годов внесли значительный вклад в мировое киноискусство.