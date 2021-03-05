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5 марта 2021, Lenta.Ruновость

Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино

90-летний Жан-Люк Годар считается одним из пионеров «французской новой волны» в кинематографе
Жан-Люк Годар | Источник: Legion-Media.ru

Культовый французский режиссер Жан-Люк Годар заявил об уходе из кино во время видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале. 90-летний основоположник современного французского кино рассказал, что перед уходом из индустрии он намерен закончить два последних фильма, которые находятся сейчас на разных этапах производства:

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Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: «До свидания, кино».
Жан-Люк Годар

Режиссер также поделился подробностями двух будущих картин и объявил их названия — «Смешные войны» и «Сценарий».

Жан-Люк Годар является лауреатом премий «Оскар» и «Сезар», также на его счету — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой медведь» Берлинале. Он считается одним из пионеров так называемой «французской новой волны» в кинематографе. Среди главных лент постановщика — такие фильмы, как «На последнем дыхании», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Мужское-женское» и «Маленький солдат». По мнению многих критиков, работы Годара 1960-х годов внесли значительный вклад в мировое киноискусство.

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