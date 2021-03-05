Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино

Культовый французский режиссер Жан-Люк Годар заявил об уходе из кино во время видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале. 90-летний основоположник современного французского кино рассказал, что перед уходом из индустрии он намерен закончить два последних фильма, которые находятся сейчас на разных этапах производства: