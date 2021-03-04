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4 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Пегова и Робак представили романтическую комедию

Актеры исполнили роли супругов в фильме «#Только серьезные отношения»
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21
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В московском кинотеатре «Космос» состоялась премьера романтической комедии Вячеслава Росса «#Только серьезные отношения». Фильм представили режиссер и сыгравшие в картине актеры — Алина Юхневич, Ирина Пегова, Александр Робак. Поддержать маму и одной из первых увидеть ленту пришла 15-летняя дочь Пеговой и Дмитрия Орлова Татьяна.

По сюжету фильма, романтичная Соня (Юхневич) ищет любовь. Но череда неудачных свиданий вносит хаос в жизнь девушки: ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони (Робак), но пускается во все тяжкие. На поиски загулявшего мужа отправляется и мама Сони — майор полиции Лидия (Пегова). 

#Только серьезные отношения
2021/Россия16+мелодрамакомедия
Главная героиня картины — студентка Соня — безответно влюблена в однокурсника. Зрителям помоложе будет интересно наблюдать за ее историей. А тем, кто постарше, придутся по душе «яркие» отношения моей героини, мамы Сони, и ее мужа.
Ирина Пегова

Для сыгравшей главную героиню Алины Юхневич роль в комедии «#Только серьезные отношения» стала первой большой ролью в полнометражном кино. Интересно, что на момент утверждения артистка только переехала в город и работала официанткой, прервав учебу на актерском факультете. «Я очень хорошо понимаю Соню, которая в нашем фильме идет к своей мечте, несмотря ни на что», — отметила она.

Картина выходит в широкий прокат 11 марта.

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