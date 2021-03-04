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4 марта 2021, ТАССновость

Составлен список возможных участников «Евровидения» от России

Константин Эрнст сообщил, что представителя страны определят народным голосованием 8 марта
«Евровидение» | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Первый канал» отобрал нескольких музыкантов, которые смогут претендовать на участие в международном конкурсе «Евровидение» 18-22 мая в Нидерландах от России. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, добавив, что в прямом эфире 8 марта народным голосованием будет определен один претендент:

Новость
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Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители.
Константин Эрнст

При этом Эрнст отметил, что группа Little Big, которая должна была представлять РФ на несостоявшемся из-за пандемии «Евровидении 2020», также появится в эфире «Первого канала» 8 марта.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся». От России на него готовилась отправиться группа Little Big с песней Uno. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал «Евровидения 2021» состоится 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом.

Ранее организаторы исключили привычный для всех формат проведения мероприятия. Рассматриваются различные варианты: от живого выступления участников с небольшим количеством зрителей в зале до полной организации мероприятия в онлайн-формате.

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