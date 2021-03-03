Хью Грант получил роль злодея в экранизации культовой игры

Хью Грант сыграет главного злодея в экранизации культовой настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons), сообщает Deadline. Помимо него, к актерскому составу фильма присоединилась 19-летняя звезда фильма « Оно » София Лиллис .

Роли в картине исполнят также Крис Пайн , Мишель Родригес , Джастис Смит и звезда « Бриджертонов » Реге Пейдж. Подробности сюжета будущего фильма пока не раскрываются.

«Подземелья и драконы» — популярная ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной, населенной эльфами, гномами, рыцарями, магами и множеством других персонажей. В 2000 году на экраны вышла киноадаптация игры под названием «Подземелье драконов» с участием Джереми Айронса, Брюса Пэйна, Марлона Уайанса и Торы Берч. В 2005 году состоялась премьера продолжения ленты — фильма «Подземелье драконов 2: Источник могущества». Обе картины были приняты публикой довольно сдержанно.