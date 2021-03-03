Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу

Андрей Малахов на шоу «Прямой эфир»

Ведущий программы «Прямой эфир» на «России 1» Андрей Малахов раскрыл информацию о том, какие гонорары получают участники его шоу. Как сообщает «Комсомольская правда», об этом он рассказал во время одного из обсуждений в социальной сети Clubhouse.

По данным издания, за последний год выплаты участникам ток-шоу уменьшились. От 200 до 500 тыс. руб. за эксклюзивное интервью могут получить члены семей известных людей после скандалов с участием последних или их смертей.

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К примеру, столько получали родственники певицы Валентины Легкоступовой, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского и певицы Любови Успенской.

При этом некоторые знаменитости просят гораздо большие гонорары. К примеру, по словам Малахова, муж певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко, известный также как Тарзан, был готов рассказать на ТВ о своей любовнице за 2 млн руб. Однако ни один канал не согласился выплатить стриптизеру такой гонорар.