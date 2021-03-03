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3 марта 2021, Lenta.Ruновость

Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу

Ведущий назвал звезд российского шоу-бизнеса, которым его команда заплатила больше всего
Андрей Малахов на шоу «Прямой эфир»

Ведущий программы «Прямой эфир» на «России 1» Андрей Малахов раскрыл информацию о том, какие гонорары получают участники его шоу. Как сообщает «Комсомольская правда», об этом он рассказал во время одного из обсуждений в социальной сети Clubhouse.

По данным издания, за последний год выплаты участникам ток-шоу уменьшились. От 200 до 500 тыс. руб. за эксклюзивное интервью могут получить члены семей известных людей после скандалов с участием последних или их смертей.

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К примеру, столько получали родственники певицы Валентины Легкоступовой, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского и певицы Любови Успенской.

От 100 до 150 тыс. руб. за интервью получают звезды 90-х, например, Татьяна Васильева или Елена Проклова. От 50 до 100 тыс. руб. — непубличные участники связанных с известными людьми происшествий. От 20 до 50 тыс. руб. платят частым участникам различных ток-шоу, в частности, телеведущей Дане Борисовой, актрисе Эвелине Бледанс или певцу Данко.

При этом некоторые знаменитости просят гораздо большие гонорары. К примеру, по словам Малахова, муж певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко, известный также как Тарзан, был готов рассказать на ТВ о своей любовнице за 2 млн руб. Однако ни один канал не согласился выплатить стриптизеру такой гонорар.

Кроме того, крупный гонорар за участие в ток-шоу попросила звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. За интервью для российского ток-шоу она планировала получить $30 тыс. (около 2,2 млн руб.). «Кто ее помнит? Кто ей заплатит такие деньги?» — прокомментировал это требование Малахов.

4.1
Прямой эфир
2011/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Напомним, Андрей Малахов летом 2017 года ушел с «Первого канала», где вел передачи «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», на «Россию 1». Теперь он является ведущим шоу «Прямой эфир», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами».

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