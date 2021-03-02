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2 марта 2021, Lenta.Ruновость

Участника «Евровидения» от России выберут зрители

«Первый канал» прислушается к мнению аудитории
Источник: Legion-Media.ru

Исполнителя, который представит Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, выберут в ходе зрительского голосования. Как сообщили в пресс-службе «Первого канала», для этого было решено провести специальное шоу вечером 8 марта.

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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта отметил, что в последние годы в России выбор участника проходил самим вещателем — то есть телеканалом, организовывающим трансляцию. Он подчеркнул, что теперь «Первый» решил организовать национальный отбор и включить в процесс аудиторию:

В этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями.

Конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии. В 2021-м музыкальное мероприятие пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

В 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Клип на композицию оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео.

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