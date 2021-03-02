Клуни и Робертс воссоединятся в романтической комедии

Голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс воссоединятся для съемок в новой романтической комедии, сообщает Deadline. По информации издания, они сыграют экс-супругов, которые отправляются на Бали, чтобы помешать своей дочери «совершить ту же ошибку, которую они совершили 25 лет назад».