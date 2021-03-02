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2 марта 2021, Известияновость

Клуни и Робертс воссоединятся в романтической комедии

Актеры снимутся вместе в фильме «Билет в рай»
6
фотографий
6
фотографий

Голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс воссоединятся для съемок в новой романтической комедии, сообщает Deadline. По информации издания, они сыграют экс-супругов, которые отправляются на Бали, чтобы помешать своей дочери «совершить ту же ошибку, которую они совершили 25 лет назад».

Картина получила название «Билет в рай», ее съемки стартуют уже в 2021 году. Клуни и Робертс также выступят продюсерами проекта, а режиссерское кресло займет Ол Паркер, работавший над картинами «Представь нас вместе», «Сейчас самое время» и мюзиклом «Мамма MIA! 2».

Ранее актеры вместе снялись в комедиях «Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена», криминальном триллере Джоди Фостер «Финансовый монстр». Кроме того, Клуни продюсировал ленту «Август», в которой Робертс сыграла одну из главных ролей, а также выступил в качестве режиссера картины «Признания опасного человека», также с Джулией в одной из ключевых ролей.

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