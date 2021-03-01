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1 марта 2021, Газета.Ruновость

Медведева и Ягудин снимутся в сериале про фигурное катание

Режиссером «Последнего акселя» выступает Анарио Мамедов
Алексей Ягудин, Евгения Медведева | Источник: Legion-Media.ru

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева примут участие в съемках сериала «Последний аксель», сообщает «Спорт-Экспресс». Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Также фигуристка и ее мама Жанна консультировали съемочную группу.

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Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Актеры, которым предстоит исполнить роли фигуристов, в настоящее время тренируются в школе Алексея Мишина. При этом у них будут дублеры из числа профессиональных спортсменов. Дублером главной героини станет 16-летняя фигуристка Софья Мороз. Режиссером «Последнего акселя» является Анарио Мамедов («Тонкие материи»).

Ягудин — чемпион Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Также он является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем первенств Европы и двукратным победителем финалов Гран-при. Фигурист ведет шоу «Ледниковый период». Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

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