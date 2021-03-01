Медведева и Ягудин снимутся в сериале про фигурное катание

Алексей Ягудин, Евгения Медведева | Источник: Legion-Media.ru

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева примут участие в съемках сериала «Последний аксель», сообщает «Спорт-Экспресс». Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Также фигуристка и ее мама Жанна консультировали съемочную группу.

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Актеры, которым предстоит исполнить роли фигуристов, в настоящее время тренируются в школе Алексея Мишина. При этом у них будут дублеры из числа профессиональных спортсменов. Дублером главной героини станет 16-летняя фигуристка Софья Мороз. Режиссером «Последнего акселя» является Анарио Мамедов («Тонкие материи»).