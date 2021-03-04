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4 марта 2021, Екатерина КомаровскаястатьяИстории про звезд

От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино

«Русский Бертолуччи», «фон Триер в юбке» и «жена Сергея Безрукова» — пока на них навешивают ярлыки, эти талантливые, яркие и неординарные женщины снимают выдающиеся фильмы, запросто опровергая мнение, что у кино не женское лицо
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Рената Литвинова

Открывшись миру благодаря кинолентам Киры Муратовой еще в девяностые, в 2004-м Рената Литвинова провозгласила себя Богиней в собственной дебютной режиссерской работе и с тех пор не дает нам поводов разубедиться в этом. Исполнительница полусотни ролей, автор двух десятков сценариев и режиссер трех полных метров, сегодня Литвинова продолжает гнуть свою линию неповторимого стиля, в котором наследие Муратовой сошлось с льющимися через край сюрреализмом, безумием и красотой. В подтверждение тому — ее недавняя, переполненная фантасмагорией, гротеском и психологизмом матриархальная сказка «Северный ветер».

Далее: Авдотья Смирнова
Алексей Молчановский
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Авдотья Смирнова

Авдотья Смирнова сюрреализму предпочитает реальность — дочери Андрея Смирнова, соавтору Алексея Учителя и ведущей «Школы злословия» интереснее исследовать характер русских людей и особенности современного уклада их жизни. Даже если для этого нужно вернуться на век назад, как в «Истории одного назначения». В своей, пожалуй, самой яркой работе «Кококо» Смирнова разбиралась в конфликте «интеллигенции и народа», столкнув двух контрастных друг другу актрис, Анну Михалкову и Яну Троянову. В это же время Федор Бондарчук и Ксения Раппопорт разыгрывали непримиримость «интеллигенции и власти» в мелодраме «2 дня». На очереди у Смирновой — изучение человеческой природы в душераздирающей драме о жизни с инвалидностью «Плотник» и сериал о композиторе Вертинском.

Далее: Нигина Сайфуллаева
Алексей Молчановский
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Нигина Сайфуллаева

«Русский Бертолуччи» — так прозвали Нигину Сайфуллаеву за ее короткометражки и полнометражный дебют «Как меня зовут», открывший миру хрупких Сашу Бортич и Марину Васильеву. Покорив критиков «легким дыханием» своей первой картины, Сайфуллаева продолжила разбираться в психологии внутрисемейных отношений в ленте «Верность». Провокационная эротическая драма заставила говорить о себе всех и каждого — настолько смелой и в то же время тонкой оказалась эта история о кризисе коммуникации, кажется, впервые в российском кино так откровенно изобразившая женский взгляд на секс.

Далее: Анна Меликян
Алексей Молчановский
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Анна Меликян

Анну Меликян прославили ее воздушные, наивные героини из фильмов с незамысловатыми говорящими названиями — земные «феи» и «русалки», юные девушки «не от мира сего», но призванные, порой жертвуя собой, этот мир трансформировать, как и людей вокруг себя, будь то отчаявшийся продавец участков на Луне или циничный геймдизайнер. Меликян удается оставаться в нише крепкого авторского кино (та же «Русалка», к примеру, получила приз на «Сандэнсе»), при этом звезды масштаба Евгения Цыганова, Константина Хабенского и Виктории Исаковой переходят у нее из фильма в фильм. Двое последних, кстати, вместе с Юлией Пересильд не побоялись нового эксперимента постановщицы, предложившей им разыграть любовный треугольник в мелодраме «Трое».

Далее: Валерия Гай Германика
Алексей Молчановский
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Валерия Гай Германика

Заявив о себе резонансными драмами «Все умрут, а я останусь» и «Школа», Валерия Гай Германика казалась бунтаркой, еще вчера сидевшей за этими самыми партами — такой достоверной и шокирующей предстала в ее работах школьная среда обитания. В российской киноиндустрии за Германикой закрепился имидж одной из самых эпатажных личностей, проделавшей путь от оператора фильмов для взрослых до ведущей православной программы. Раз в несколько лет Валерия все же заглядывает на кинофестивали — то с откровенной историей «Да и да», то с фэнтезийной притчей «Мысленный волк», в промежутке между которыми нашлось место… рэп-мюзиклу.

Далее: Наташа Меркулова
Алексей Молчановский
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Наташа Меркулова

Наташа Меркулова, работающая в соавторстве со своим супругом Алексеем Чуповым, была в нашей стране одной из первых, кто заговорил с больших экранов о сексе свободно, смешно и раскрепощенно. Их киноальманах «Интимные места» смело и провокативно рассказывал о жителях современной Москвы, страдающих от комплексов и проблем в постели. После сценария к грандиозному космическому эпику «Салют-7» пара вернулась в авторское кино с метаморфозной драмой «Человек, который удивил всех», подарив Евгению Цыганову одну их тех сильных ролей, по которым он, кажется, давно изголодался. В 2020-м Наталья и Алексей успели засветиться в череде громких отечественных сериалов-событий с необычным триллером «Колл-Центр». Впереди у них — еще один триллер, и снова непростой: постмодернистская притча «Капитан Волконогов бежал».

Далее: Наталия Мещанинова
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Наталия Мещанинова

Вслед за Германикой из «Школы» вышла еще одна постановщица и сценаристка — Наталия Мещанинова. Ученица Марины Разбежкиной использовала документальный прием и в своем игровом дебюте «Комбинат „Надежда“» — в этом рассказе о безысходности жизни провинциальных подростков критики уловили новое слово, свежесть и нерв. Эти качества в дальнейшем пригодились Мещаниновой в работе над вторым сезоном «Обычной женщины» — одного из самых актуальных и смелых наших сериалов, начатых режиссером Борисом Хлебниковым. Вместе с ним, кстати, Наталия написала сценарий и к другой нашумевшей драме, пронзительной «Аритмии».

Далее: Оксана Бычкова
PersonaStars
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Оксана Бычкова

Когда от потока высокохудожественного социального мрака становится совсем невыносимо, зритель устремляется к свету, лучами которого пронизана, к примеру, дебютная лента Оксаны Бычковой «Питер FM». Ода Петербургу и кинематографу советской оттепели, эхо которой явственно звучит в атмосфере и сюжетной линии этой романтической истории, очаровала зрителей в далеком 2006 году. Второй проект Бычковой «Плюс один» со слоганом «фильм-счастье» был похож на первый, а вот в третьем, снятой по мотивам повести Володина «С любимыми не расставайтесь» ленте «Еще один год», слышались уже более драматичные ноты, а солнце уступило место неприглядной московской зиме. На будущее Бычкова готовит для нас новый глоток надежды — картина «ДжонДжоли» расскажет о любви, которая не заканчивается.

Далее: Оксана Карас
Алексей Молчановский
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Оксана Карас

До начала своей кинокарьеры 37-летняя Оксана Карас успела состояться в журналистике как телеведущая, автор документальных проектов и спортивный комментатор. А в 2016 году ее дебют «Хороший мальчик», в котором Карас выступила одновременно режиссером, сценаристом и монтажером, неожиданно стал хитом «Кинотавра» и прославил Семена Трескунова. С каждым новым фильмом Карас повышает себе планку — в 2019 году у нее случилась уже взрослая мелодрама «Выше неба», а в 2020-м — ответственный байопик о Елизавете Глинке «Доктор Лиза». Кажется, многозадачность у Оксаны в крови — параллельно со съемками столь непростого проекта постановщица уже в третий раз готовилась стать мамой.

Далее: Анна Матисон
Алексей Молчановский
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Анна Матисон

О режиссере и сценаристе Анне Матисон чаще всего говорят в связке «жена Сергея Безрукова», однако свой творческий путь сибирячка Матисон начала вполне самостоятельно. Сняв короткометражку «Настроение улучшилось» по Евгению Гришковцу, девушка привлекла внимание автора, который в итоге и снялся в ее первом полном метре «Сатисфакция». Отгремев с дебютом на фестивалях, Анна сосредоточилась на сценарном мастерстве — именно она отвечала за те веселые истории, которые происходили с героями трех частей «Елок». Конечно, не обошлось и без сотрудничества с мужем — с 2015 года постановщица работает в тандеме с Безруковым, снявшимся в ее лентах «Млечный путь», «После тебя» и «Заповедник».

Далее: Анна Пармас
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Анна Пармас

Хотя дебютная режиссерская работа Анны Пармас вышла только в 2019 году, в киноиндустрии она далеко не новичок. Пармас делала скетч-шоу «Осторожно, модерн!», выступила автором сценария к трем фильмам Авдотьи Смирновой и поставила несколько клипов для группы «Ленинград» (да-да, знаменитый «Экспонат» — ее рук дело). Богатое комедийное прошлое автора, ее чувство актуальной повестки и шнуровская энергетика задали настроение и ритм остроумной комедии «Давай разведемся!». Чуть ли не впервые идеи феминизма вписались в рассказ об обычной женщине столь живо и органично.

Далее: Ксения Зуева
Алексей Молчановский
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Ксения Зуева

Для Ксении Зуевой карьера в кино началась с ролей в сериалах и короткометражках, а в 2017-м актриса заявила о себе в режиссуре, дебютировав беспросветными «Близкими». Певица окраин, неприглядных дворов и унылых квартир, Зуева погружает зрителей во мрак обычной жизни маленького человека, снимая в эстетике документализма и чернухи, без цензуры и красок. А недавно к этому прибавилась еще и невероятная откровенность — ее последняя на сегодняшний день картина, драма об одиночестве «Вмешательство», пестрит эротическими сценами с Анной Чиповской.

Далее: Анастасия Пальчикова
Алексей Молчановский
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Анастасия Пальчикова

Еще одна постановщица, вышедшая за рамки пера, сценаристка «Большого» Анастасия Пальчикова дебютировала на «Кинотавре» в 2020 году, представив публике криминальную драму, основанную на собственных воспоминаниях о жестком детстве, проведенном в Саратове. Пальчикова со своей «Машей» вписалась в моду на кино про девяностые, но оказалась одной из немногих, кому удалось перенести на экран не свои романтические представления о том времени, а шрамы, которые оно оставило на детях бандитской эпохи. Говорить о следующих режиссерских работах Пальчиковой пока рано, зато в планах значится ее новый сценарный проект — «Подвиг» с Федором Бондарчуком.

Далее: Ангелина Никонова
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Ангелина Никонова

После выхода эротической драмы «Портрет в сумерках» режиссера Ангелину Никонову сразу же окрестили «фон Триером в юбке», а сама она не раз отмечала, что датчанин не перестает ее вдохновлять. Шокировав зрителей вывернутой наизнанку мелодрамой, Никонова опять в соавторстве с актрисой Ольгой Дыховичной сняла в Америке оптимистическое драмеди о жизни эмигрантов в Нью-Йорке «Велкам хом». А пока к выходу уже несколько лет готовится ее первый англоязычный хоррор «Белые глаза», Ангелина со своим фильмом «Кто-нибудь видел мою девчонку?» оказалась в центре настоящего скандала. Лента, снятая по книге вдовы легендарного кинокритика Сергея Добротворского, расколола профессиональное киносообщество — кто-то возмущенно покидал зал посреди показа, а в ком-то эта трагичная история любви все-таки нашла отклик.

Далее: Елена Хазанова
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Елена Хазанова

Набив руку на съемках триллеров во Франции и Швейцарии, где прошла ее юность, Елена Хазанова впервые появилась в поле зрения российской публики в 2015 году с напряженной фестивальной драмой «Синдром Петрушки». Спустя несколько лет затишья Хазанова изменила привычному жанру, представив комедию «Любовницы» со зведным трио Саша БортичПаулина АндрееваЮлия Александрова. Рассказ о девушках, мстящих подлым мужчинам-изменщикам, многих зрительниц задел за живое — постановщица уже поделилась планами насчет продолжения истории русских мстительниц. Пока же с нетерпением ждем другой крайне любопытный проект Хазановой «Они», в котором Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова столкнутся с миром инцелов.

Далее: Рената Литвинова
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