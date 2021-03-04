От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино

Наташа Меркулова, работающая в соавторстве со своим супругом Алексеем Чуповым, была в нашей стране одной из первых, кто заговорил с больших экранов о сексе свободно, смешно и раскрепощенно. Их киноальманах «Интимные места» смело и провокативно рассказывал о жителях современной Москвы, страдающих от комплексов и проблем в постели. После сценария к грандиозному космическому эпику «Салют-7» пара вернулась в авторское кино с метаморфозной драмой «Человек, который удивил всех», подарив Евгению Цыганову одну их тех сильных ролей, по которым он, кажется, давно изголодался. В 2020-м Наталья и Алексей успели засветиться в череде громких отечественных сериалов-событий с необычным триллером «Колл-Центр». Впереди у них — еще один триллер, и снова непростой: постмодернистская притча «Капитан Волконогов бежал».