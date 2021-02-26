Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась звездная премьера комедии о любовных приключениях на берегу Черного моря. Фильм «Рашн Юг» представили публике режиссер Антон Федотов, креативный продюсер Жора Крыжовников, снявшиеся в ленте артисты Семен Трескунов, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Полина Ауг, звезда «Холопа» Ольга Дибцева, Олег Газманов.
Актриса Стася Милославская, исполнившая одну из главных ролей, не появилась на показе, но гости фотографировались с ее картонной копией.
Выход картины на большие экраны поддержали Филипп Киркоров, Анастасия Уколова, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин, Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский, Янина Студилина, Денис Шведов, Юлия Паршута, Оксана Карас, Александра Ревенко, Анжелика Каширина и другие.
В центре сюжета ромкома «Рашн Юг» — студент Артем Дудин (Семен Трескунов), который отправляется в черноморский городок вслед за любимой девушкой (Стася Милославская). Чтобы завоевать сердце красавицы, ему придется избавиться от местных конкурентов. Режиссером картины стал Антон Федотов, работавший над проектом «Даешь молодежь!» и сериалами «Кухня», «Ивановы-Ивановы» и «Анжелика».
В широкий прокат комедия «Рашн Юг» выйдет 4 марта.