Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской

Актриса Стася Милославская , исполнившая одну из главных ролей, не появилась на показе, но гости фотографировались с ее картонной копией.

В центре сюжета ромкома «Рашн Юг» — студент Артем Дудин (Семен Трескунов), который отправляется в черноморский городок вслед за любимой девушкой (Стася Милославская). Чтобы завоевать сердце красавицы, ему придется избавиться от местных конкурентов. Режиссером картины стал Антон Федотов, работавший над проектом «Даешь молодежь!» и сериалами «Кухня», «Ивановы-Ивановы» и «Анжелика».