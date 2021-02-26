Автор мультфильмов о Винни Пухе умер после заражения COVID-19

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году он стал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм». Среди наиболее известных работ Зуйкова — мультфильмы трилогии про Винни Пуха («Винни Пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот»). В общей сложности он принял участие в создании около 30 анимационных фильмов, таких как «Фильм, фильм, фильм», «Халиф-аист», «Икар и мудрецы». Зуйков также иллюстрировал детские книги и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино. Ему было 86 лет.