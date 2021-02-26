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26 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Автор мультфильмов о Винни Пухе умер после заражения COVID-19

Художнику-постановщику Владимиру Зуйкову было 86 лет

Умер один из создателей советских мультфильмов о Винни Пухе, художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

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«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — сказал Капков. Он также назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации. Причиной смерти стали последствия перенесенной им коронавирусной инфекции.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году он стал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм». Среди наиболее известных работ Зуйкова — мультфильмы трилогии про Винни Пуха («Винни Пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот»). В общей сложности он принял участие в создании около 30 анимационных фильмов, таких как «Фильм, фильм, фильм», «Халиф-аист», «Икар и мудрецы». Зуйков также иллюстрировал детские книги и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино. Ему было 86 лет.

8.6
Винни-Пух
1969/СССРдетскиймультфильмысемейный
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