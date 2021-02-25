Раскрыто официальное название нового фильма о Человеке-пауке

Киностудия Marvel раскрыла официальное название следующего фильма про Человека-паука. В твиттере кинематографисты сообщили, что супергеройская картина будет называться «Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home).
К своим ролям в ней вернулись Том Холланд, Зендая, Мариса Томей и Джейкоб Баталон. Кроме того, в фантастическом боевике, как стало известно ранее, появится Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа. Режиссерское кресло вновь занял Джон Уоттс, снявший две предыдущие части франшизы: «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома».
Премьера ленты «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на декабрь 2021 года.