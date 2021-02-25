Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
25 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Лазарев, Дорн, Варнава сразятся в новом музыкальном шоу на ТНТ

Ведущим программы «Музыкальная интуиция» стал Азамат Мусагалиев
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Телеканал ТНТ анонсировал новое развлекательное шоу «Музыкальная интуиция», ведущим которого стал Азамат Мусагалиев. В каждом выпуске звездные гости будут угадывать, кто из выступающих на сцене участников является настоящим музыкантом, а кто нет.

Искать настоящих вокалистов знаменитости будут с помощью интуиции и подсказок от ведущего. В финале капитаны звездных команд споют дуэтом с участником, которого выберут. Выигранные денежные призы будут направлены на благотворительность.

В первой игре сразятся команды Ивана Дорна и Сергея Лазарева, в которые вошли Денис Дорохов и Антон ШастунЕкатерина Варнава и Илья Соболев. Лазарев отметил:

Новость
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Теперь я точно понял, что почти невозможно по внешнему виду определить певца, хотя, даже промахнувшись, можно наткнуться на яркого артиста, но уже в комедийном жанре.
Сергей Лазарев

В последующих выпусках гостями студии станут известные исполнители, актеры и комики: Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Ани Лорак, Елена Темникова, Александр Ревва, Елка, Гарик Харламов, Вера Брежнева и другие.

Премьера «Музыкальной интуиции» состоится на ТНТ 27 февраля в 20.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Варнава
Илья Соболев
Назван победитель шоу «Танцы со звездами»
Музыкальная интуиция
Азамат Мусагалиев
Лазарев, Басков, Валерия на съемках вокального шоу: первые фото
Антон Шастун
Сергей Лазарев
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами»
Иван Дорн
Іван Дорн
Шпица, Гусева, Дава в новом выпуске «Танцев со звездами»
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Варнава заинтриговала зрителей «Танцев со звездами»
Седокова и Муцениеце снялись в шоу Гудкова и Варнавы
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Маму Сергея Лазарева преобразили в «Модном приговоре»
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов
Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019»
СМИ: Лазарев стал прототипом героя комедии «Евровидение»
Бузова, Киркоров с детьми и Валерия на фестивале «Жара 2019»
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала
Новые трейлеры
Вампиры средней полосы
Трейлер
Любовь и монстры
Трейлер
Ая и ведьма
Дублированный трейлер
Чикатило
Трейлер
По наклонной
Дублированный трейлер
Палмер
Дублированный трейлер
Игры шпионов
Дублированный трейлер
Мортал Комбат
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Представлен самый мощный Defender V8 в истории Land Rover Внедорожник оснастили 5-литровым 525-сильным двигателем V8. Модель в кузове 90 разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч
Популярные темы на «Детях»
Ты же мальчик-ты должен/не должен 244
Про школьные годы 205
Не могу выбрать кухню! 156
Цветы 135
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Hi-Tech
Раскрыт секрет «врачей» из Инстаграма У некоторых из них миллионы подписчиков!
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь