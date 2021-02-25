Лазарев, Дорн, Варнава сразятся в новом музыкальном шоу на ТНТ

Телеканал ТНТ анонсировал новое развлекательное шоу «Музыкальная интуиция», ведущим которого стал Азамат Мусагалиев. В каждом выпуске звездные гости будут угадывать, кто из выступающих на сцене участников является настоящим музыкантом, а кто нет.
Искать настоящих вокалистов знаменитости будут с помощью интуиции и подсказок от ведущего. В финале капитаны звездных команд споют дуэтом с участником, которого выберут. Выигранные денежные призы будут направлены на благотворительность.
В первой игре сразятся команды Ивана Дорна и Сергея Лазарева, в которые вошли Денис Дорохов и Антон Шастун, Екатерина Варнава и Илья Соболев. Лазарев отметил:
Теперь я точно понял, что почти невозможно по внешнему виду определить певца, хотя, даже промахнувшись, можно наткнуться на яркого артиста, но уже в комедийном жанре.
В последующих выпусках гостями студии станут известные исполнители, актеры и комики: Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Ани Лорак, Елена Темникова, Александр Ревва, Елка, Гарик Харламов, Вера Брежнева и другие.
Премьера «Музыкальной интуиции» состоится на ТНТ 27 февраля в 20.00.