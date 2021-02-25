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25 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото

Актеры снимаются в новой экранизации рассказа Аркадия Гайдара
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Режиссер Александр Котт снимает новогодний сказочный фильм «Чук и Гек», основанный на одноименном детском рассказе Аркадия Гайдара. Главных героев — братьев-непосед — играют Юрий Степанов-мл. и Андрей Андреев («Батя»), а их родителей — Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков.

Повесть Гайдара, опубликованная в 1939 году, рассказывает о двух братьях-москвичах, чей папа работает геологом в Сибири. Однажды под Новый год мальчики с мамой отправляются к отцу, чтобы вместе отметить праздник. Как подчеркнул продюсер картины Арсен Готлиб («Пусть будет Лиза», «Клад»), произведение Гайдара станет «лишь преамбулой, основой истории». Вдовиченков рассказал:

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Почему я решил сняться в этом фильме? Потому что я очень люблю детей. И люблю работать с ними. Они прекрасные партнеры, очень ответственные.
Владимир Вдовиченков

Снигирь, в свою очередь, заметила, что снимать детский фильм было непросто. «Про этот жанр мало чего понятно. Про маньяков, измены, расставания как-то больше понятно — такого кино много. А детской сказки — мало», — отметила актриса.

В приключенческой картине также появятся Александр СамойленкоТимофей Трибунцев, Игорь Письменный («Однажды в Америке, или Чисто русская сказка»). Часть сцен уже отснята в Пермском крае. Работа шла в заповедных зонах, тайге, горах, на реках и озерах в непростых погодных условиях — от сильных снегопадов до дождя и 30-градусного мороза. На очереди — съемки в Москве, где в павильонах с декорациями пройдет работа над интерьерными сценами, трюками и «волшебными» эпизодами, которые затем будут доработаны с помощью компьютерной графики.

Отметим, что первая экранизация «Чука и Гека», снятая Иваном Лукинским, вышла на экраны в 1953 году. Роль мамы тогда исполнила Вера Васильева.

Выход фильма с Вдовиченковым и Снигирь запланирован на декабрь 2022 года.

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