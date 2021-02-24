Стало известно, кто сыграет Супергерл

Саша Калле | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Молодые и дерзкие» и актриса латиноамериканского происхождения Саша Калле будет играть Супергерл в фильме по комиксам DC «Флэш», сообщает Deadline.

Калле станет первой латиноамериканкой, которой досталась эта роль. 25-летняя актриса была выбрана из более чем 400 претенденток в ходе кастингов, организованных по видеосвязи. Режиссер фильма Андрес Мускетти, известный по работе над хоррорами «Мама» и «Оно», отметил:

Было очень трудно принять решение, но мы, наконец, нашли актрису, которой суждено было сыграть эту роль. Андрес Мускетти

«Флэш» расскажет историю Барри Аллена, который получил способность развивать фантастическую скорость и решил направить ее на благо общества. Герой будет путешествовать по параллельным мирам и встречаться с разными версиями классических персонажей комиксов DC. Главную роль в ленте исполнит Эзра Миллер, Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена.

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Супергерл — героиня комиксов DC, родственница Супермена. В 1984 году свет увидел одноименный фильм с Хелен Слейтер, а с 2015 года на экраны выходит сериал с Мелиссой Бенойст в главной роли.