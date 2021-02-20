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20 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Максим Галкин прокомментировал слухи об участии в шоу «Маска»

Юморист ответил на вопросы поклонников песней

Максим Галкин пожаловался в инстаграме, что его слишком часто спрашивают об участии в шоу «Маска». Чтобы развеять слухи, телеведущий выложил в личный блог видео с песней, где повторяется слово: «Нет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Телеведущий, который предстал на ролике в черном обтягивающем костюме и с короной на голове, написал:

Меня достали с вопросами о «Маске» Вот мой ответ: Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на «Первом» в «Точь-в-точь!».
Максим Галкин

Вокальное шоу «Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках» — выходит на НТВ. Недавно стартовал второй сезон проекта, в котором звезды российского кино, спорта, музыки и телевидения скрываются за яркими костюмами и соревнуются в пении. Членами жюри проекта являются Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Александр Ревва.

6.8
Маска
2020/Россияшоу талантовразвлекательное
Моя оценка

Максим Галкин — российских телеведущий, актер и певец. Вел, в частности, «Кто хочет стать миллионером?», «Две звезды», «Лучше всех!», «МаксимМаксим», «Звезды по гипнозом», «Звездный лед», «Танцы со звездами», «Десять миллионов».

Тодоренко, Ревва и Киркоров на съемках первого выпуска новой «Маски»
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