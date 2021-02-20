Тодоренко раскрыла, сколько потратила на съемках «Орла и решки»

Певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, сколько потратила на съемках тревел-шоу « Орел и решка ». В беседе с People Talk звезда вспомнила:

Около миллиона долларов, если не ошибаюсь. Если учитывать все выпуски, где я была с золотой картой.

Тодоренко также вспомнила, как в свой первый сезон отправилась на Мальдивы. Там ей досталась золотая карта. Звезда призналась, что «впервые в жизни жила так красиво». «Свой белый песчаный пляж, дайвинг, невероятного цвета вода… Я шиканула!» — поделилась ведущая.