Тодоренко раскрыла, сколько потратила на съемках «Орла и решки»

Певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, сколько потратила на съемках тревел-шоу «Орел и решка». В беседе с People Talk звезда вспомнила:
Около миллиона долларов, если не ошибаюсь. Если учитывать все выпуски, где я была с золотой картой.
Тодоренко также вспомнила, как в свой первый сезон отправилась на Мальдивы. Там ей досталась золотая карта. Звезда призналась, что «впервые в жизни жила так красиво». «Свой белый песчаный пляж, дайвинг, невероятного цвета вода… Я шиканула!» — поделилась ведущая.
Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы также были Жанна Бадоева, Анастасия Ивлеева, Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали Неведрова, Леся Никитюк и многие другие. В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу будут поочередно вести десять разных пар знаменитостей. Среди них — Александр Гудков, Иван Дорн, Екатерина Варнава, Анна Седокова, Надежда Сысоева и другие.