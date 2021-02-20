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20 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Тодоренко раскрыла, сколько потратила на съемках «Орла и решки»

Ведущая вспомнила все выпуски, во время съемок которых ей доставалась золотая карта
Регина Тодоренко в шоу «Орел и решка»

Певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, сколько потратила на съемках тревел-шоу «Орел и решка». В беседе с People Talk звезда вспомнила:

Около миллиона долларов, если не ошибаюсь. Если учитывать все выпуски, где я была с золотой картой.
Регина Тодоренко

Тодоренко также вспомнила, как в свой первый сезон отправилась на Мальдивы. Там ей досталась золотая карта. Звезда призналась, что «впервые в жизни жила так красиво». «Свой белый песчаный пляж, дайвинг, невероятного цвета вода… Я шиканула!» — поделилась ведущая.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
Моя оценка

Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы также были Жанна Бадоева, Анастасия Ивлеева, Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали Неведрова, Леся Никитюк и многие другие. В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу будут поочередно вести десять разных пар знаменитостей. Среди них — Александр Гудков, Иван Дорн, Екатерина Варнава, Анна Седокова, Надежда Сысоева и другие.

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