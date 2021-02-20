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20 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»

Актер развеял слухи о том, что он якобы отказался от роли Джека Доусона
Мэттью Макконахи | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Мэттью Макконахи дал комментарий об упущенной главной роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Интервью с артистом опубликовано на видеоканале Team Coco. Макконахи вспомнил:

Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
Я читал сценарий вместе с Кейт Уинслет, и это не было похоже на кастинг. Нас снимали, и все выглядело так, будто это кинопробы.
Мэттью Макконахи

По словам актера, потом к нему подошли люди из съемочной команды, похвалили и обняли, из-за чего Макконахи решил, что получил роль Джека. Однако вскоре артисту стало известно, что в «Титанике» сыграет не он, а Леонардо ДиКаприо.

Макконахи опроверг слухи о том, что он сам отказался от участия в проекте. «Я подумал, где мой агент? У него будут проблемы, ведь мне так и не поступило никаких предложений», — сказал актер.

«Титаник» вышел в 1997 году. Действие драмы происходит в 1912 году. Фильм рассказывает историю любви знатной девушки и бедного художника, которая разворачивается на лайнере «Титаник». Тем временем гигантский корабль совершает свой первый и последний рейс через Атлантический океан. Лента получила 11 «Оскаров» и стала культовой.

8.2
Титаник
1997/США12+драмамелодрама
Моя оценка

Мэттью Макконахи — американский актер и продюсер. Снимался в фильмах «Время убивать», «Линкольн для адвоката», «Далласский клуб покупателей», «Джентльмены», «Интерстеллар». Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус».

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