Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»

Мэттью Макконахи | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Мэттью Макконахи дал комментарий об упущенной главной роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Интервью с артистом опубликовано на видеоканале Team Coco. Макконахи вспомнил:

Я читал сценарий вместе с Кейт Уинслет , и это не было похоже на кастинг. Нас снимали, и все выглядело так, будто это кинопробы. Мэттью Макконахи

По словам актера, потом к нему подошли люди из съемочной команды, похвалили и обняли, из-за чего Макконахи решил, что получил роль Джека. Однако вскоре артисту стало известно, что в «Титанике» сыграет не он, а Леонардо ДиКаприо.

Макконахи опроверг слухи о том, что он сам отказался от участия в проекте. «Я подумал, где мой агент? У него будут проблемы, ведь мне так и не поступило никаких предложений», — сказал актер.

«Титаник» вышел в 1997 году. Действие драмы происходит в 1912 году. Фильм рассказывает историю любви знатной девушки и бедного художника, которая разворачивается на лайнере «Титаник». Тем временем гигантский корабль совершает свой первый и последний рейс через Атлантический океан. Лента получила 11 «Оскаров» и стала культовой.