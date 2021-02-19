Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»

Кортни Кокс сыграла на пианино песню I’ll Be There for You группы The Rembrandts, которая звучала во вступительной заставке к ситкому «Друзья» с участием актрисы. Музыкант Джоэл Тейлор подыграл актрисе на гитаре, а на фоне в это время звучала оригинальная композиция.
Видео, на котором Кортни Кокс играет на пианино, опубликован в инстаграм-аккаунте актрисы. Ролик собрал более 1,6 млн лайков. Поклонники и звездные друзья Кокс, в том числе Майли Сайрус и Дэвид Бекхэм, пришли в восторг от кавера. В сети многие отметили, что Кортни «взорвала интернет».
Ранее актриса повторила знаменитый танец с индейкой на голове из эпизода, посвященного Дню благодарения.
Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке и стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу. Главные роли, помимо Кокс, исполнили Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
В 2020 году звезды шоу должны были воссоединиться на съемках специального эпизода, однако работу над выпуском пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.