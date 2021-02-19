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19 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»

Актриса исполнила песню из саундтрека культового ситкома

Кортни Кокс сыграла на пианино песню I’ll Be There for You группы The Rembrandts, которая звучала во вступительной заставке к ситкому «Друзья» с участием актрисы. Музыкант Джоэл Тейлор подыграл актрисе на гитаре, а на фоне в это время звучала оригинальная композиция.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео, на котором Кортни Кокс играет на пианино, опубликован в инстаграм-аккаунте актрисы. Ролик собрал более 1,6 млн лайков. Поклонники и звездные друзья Кокс, в том числе Майли Сайрус и Дэвид Бекхэм, пришли в восторг от кавера. В сети многие отметили, что Кортни «взорвала интернет».

Ранее актриса повторила знаменитый танец с индейкой на голове из эпизода, посвященного Дню благодарения.

8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка

Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке и стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу. Главные роли, помимо Кокс, исполнили Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

В 2020 году звезды шоу должны были воссоединиться на съемках специального эпизода, однако работу над выпуском пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Что стало со звездами «Друзей»
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