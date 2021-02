Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»

Кортни Кокс сыграла на пианино песню I’ll Be There for You группы The Rembrandts, которая звучала во вступительной заставке к ситкому «Друзья» с участием актрисы. Музыкант Джоэл Тейлор подыграл актрисе на гитаре, а на фоне в это время звучала оригинальная композиция.