Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера спортивной драмы Николая Хомерики «Белый снег» о легендарной российской лыжнице, трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе. Картину вместе с самой спортсменкой и режиссером представили актеры Ольга Лерман, Анна Уколова, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева, Вадим Андреев.
Показ байопика посетили актриса Ирина Рахманова, звезда Comedy Club Вадим Галыгин, актриса и модель Анна Калашникова, боксер Костя Цзю, лыжник Александр Легков и другие знаменитости.
Фильм «Белый снег» рассказывает о жизни знаменитой лыжницы Елены Вяльбе, которая благодаря силе характера, таланту и трудолюбию преодолела тяжелые испытания и достигла высочайших успехов в спорте.
Продюсер ленты Тимур Хван («Самый лучший фильм») отметил:
Лена — это русская «чудо-женщина». Мы гордились ею в 90-е и мечтали с ней познакомиться.
Интересно, что Вяльбе сперва с настороженностью восприняла замысел снять биографический фильм о себе — и в случае согласия хотела, чтобы события в ленте были переданы правдиво. Сомнения, по словам спортсменки, ушли после знакомства с Хваном и командой сценаристов. Она вспомнила:
Я увидела, что это честные и открытые люди. И потом на съемках вся команда фильма очень уважительно отнеслась и ко мне, и к каждому эпизоду.
Спортивная драма «Белый снег» выйдет в широкий прокат 4 марта.