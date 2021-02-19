Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве

Фильм «Белый снег» посвящен истории прославленной лыжницы Елены Вяльбе
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера спортивной драмы Николая Хомерики «Белый снег» о легендарной российской лыжнице, трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе. Картину вместе с самой спортсменкой и режиссером представили актеры Ольга Лерман, Анна Уколова, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева, Вадим Андреев.

Показ байопика посетили актриса Ирина Рахманова, звезда Comedy Club Вадим Галыгин, актриса и модель Анна Калашникова, боксер Костя Цзю, лыжник Александр Легков и другие знаменитости.

Белый снег
2021/Россия6+драмабиографияспорт

Фильм «Белый снег» рассказывает о жизни знаменитой лыжницы Елены Вяльбе, которая благодаря силе характера, таланту и трудолюбию преодолела тяжелые испытания и достигла высочайших успехов в спорте.

Продюсер ленты Тимур Хван («Самый лучший фильм») отметил:

Лена — это русская «чудо-женщина». Мы гордились ею в 90-е и мечтали с ней познакомиться.
Новость
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото

Интересно, что Вяльбе сперва с настороженностью восприняла замысел снять биографический фильм о себе — и в случае согласия хотела, чтобы события в ленте были переданы правдиво. Сомнения, по словам спортсменки, ушли после знакомства с Хваном и командой сценаристов. Она вспомнила:

Я увидела, что это честные и открытые люди. И потом на съемках вся команда фильма очень уважительно отнеслась и ко мне, и к каждому эпизоду.

Спортивная драма «Белый снег» выйдет в широкий прокат 4 марта.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ирина Рахманова
Николай Хомерики
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Вадим Галыгин
Анна Уколова
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Федор Добронравов
Анна Котова-Дерябина
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Ольга Лерман
Екатерина Агеева
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Александр Устюгов
Вадим Андреев
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Дарья Екамасова
Белый снег
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере
Нагиев, Муцениеце, Бербер: звезды на показе комедии про стендап
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»
«Золотой граммофон 2020»: прямая трансляция церемонии
Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»
Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе
Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»
Юрия Борисова назвали актером года
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Максимова и Соколовский представили продолжение сериала
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере
Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием
Валюшкина, Макаревич с женой, Виторган на премьере комедии
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Новые трейлеры
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный тизер-трейлер
Маша
Трейлер
Крюк
Трейлер
Мастер
Трейлер
Асоциальная сеть
Дублированный трейлер
Девятаев
Трейлер
Рашн Юг
Трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
До Марса добрался ровер NASA: он будет искать жизнь на планете На Марс успешно сел американский марсоход (фото)
Популярные темы на «Детях»
Дадите согласие? 214
А вы все пьете, что врач прописывает? 200
Ненависть бабушки или шизофрения? 176
И снова в бой! 172
Леди
Алсу в джинсах и кроп-топе выглядит как юная девушка Певица выглядит прекрасно
Здоровье
Японские ученые обнаружили способ замедления старения Они надеются применять его уже через считанные годы.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь