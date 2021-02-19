Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве

Фильм «Белый снег» рассказывает о жизни знаменитой лыжницы Елены Вяльбе, которая благодаря силе характера, таланту и трудолюбию преодолела тяжелые испытания и достигла высочайших успехов в спорте.

Лена — это русская «чудо-женщина». Мы гордились ею в 90-е и мечтали с ней познакомиться.

Интересно, что Вяльбе сперва с настороженностью восприняла замысел снять биографический фильм о себе — и в случае согласия хотела, чтобы события в ленте были переданы правдиво. Сомнения, по словам спортсменки, ушли после знакомства с Хваном и командой сценаристов. Она вспомнила: