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18 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова

Актер скончался на 83-м году жизни
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13
фотографий
13
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Ушел из жизни исполнитель главных ролей в культовых советских фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» Андрей Мягков. Причиной смерти 82-летнего актера, по данным СМИ, стала сердечная недостаточность. Соболезнования семье Мягкова и его жене, актрисе Анастасии Вознесенской, уже выразил президент России Владимир Путин.

Также скорбят коллеги Мягкова, работавшие с ним на съемочных площадках. Лия Ахеджакова, снявшаяся с Мягковым в нескольких картинах Эльдара Рязанова, рассказала порталу РИА «Новости», что актер был «очень легким в работе». «Это актер интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала», — поделилась звезда.

Светлана Немоляева, работавшая вместе с Мягковым в картинах «Служебный роман», «Гараж» и «4:0 в пользу Танечки», сказала телеканалу «Звезда»:

Целое поколение уходит, и Мягков относится к тем, кто столько лет властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след. Он навсегда останется в памяти и сердцах зрителей.
Светлана Немоляева

Барбара Брыльска, партнерша Мягкова по новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», также поделилась эмоциями после известия о кончине артиста. Она сказала в интервью РИА «Новости»:

У меня нет сил говорить, я плачу, он был прекрасным человеком.
Барбара Брыльска
8.1
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975/СССРмелодрамакомедия
Моя оценка

Многие звезды в инстаграме тоже публично скорбят по Андрею Мягкову. Сергей Безруков отметил «предельную органику и глубину» артиста, добавив, что он мог сыграть любого героя:

Каждый Новый год он по-прежнему будет с нами — на телеэкране, в великолепной «Иронии судьбы»...
Сергей Безруков

Елизавета Боярская, сыгравшая с Мягковым в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», назвала артиста «подробным, точным, умным, глубоким, бесконечно преданным профессии артистом».

Мне посчастливилось с ним поработать на одной съемочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько.
Елизавета Боярская
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Муж Боярской Максим Матвеев показал совместные фото с Мягковым, сделанные на сцене театра. Артист отметил:

Андрей Васильевич, вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом... Спасибо, что были с нами... Глубочайший, яркий талантище. 
Максим Матвеев
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Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Окончил Школу-студию МХАТ, служил в театрах «Современник», МХТ имени Чехова. В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» с Алисой Фрейндлих. Также он снимался в лентах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Церемония прощания с артистом пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля. Народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище.

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