Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова

Ушел из жизни исполнитель главных ролей в культовых советских фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» Андрей Мягков. Причиной смерти 82-летнего актера, по данным СМИ, стала сердечная недостаточность. Соболезнования семье Мягкова и его жене, актрисе Анастасии Вознесенской, уже выразил президент России Владимир Путин.
Также скорбят коллеги Мягкова, работавшие с ним на съемочных площадках. Лия Ахеджакова, снявшаяся с Мягковым в нескольких картинах Эльдара Рязанова, рассказала порталу РИА «Новости», что актер был «очень легким в работе». «Это актер интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала», — поделилась звезда.
Светлана Немоляева, работавшая вместе с Мягковым в картинах «Служебный роман», «Гараж» и «4:0 в пользу Танечки», сказала телеканалу «Звезда»:
Целое поколение уходит, и Мягков относится к тем, кто столько лет властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след. Он навсегда останется в памяти и сердцах зрителей.
Барбара Брыльска, партнерша Мягкова по новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», также поделилась эмоциями после известия о кончине артиста. Она сказала в интервью РИА «Новости»:
У меня нет сил говорить, я плачу, он был прекрасным человеком.
Многие звезды в инстаграме тоже публично скорбят по Андрею Мягкову. Сергей Безруков отметил «предельную органику и глубину» артиста, добавив, что он мог сыграть любого героя:
Каждый Новый год он по-прежнему будет с нами — на телеэкране, в великолепной «Иронии судьбы»...
Елизавета Боярская, сыгравшая с Мягковым в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», назвала артиста «подробным, точным, умным, глубоким, бесконечно преданным профессии артистом».
Мне посчастливилось с ним поработать на одной съемочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько.
Муж Боярской Максим Матвеев показал совместные фото с Мягковым, сделанные на сцене театра. Артист отметил:
Андрей Васильевич, вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом... Спасибо, что были с нами... Глубочайший, яркий талантище.
Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Окончил Школу-студию МХАТ, служил в театрах «Современник», МХТ имени Чехова. В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» с Алисой Фрейндлих. Также он снимался в лентах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
Церемония прощания с артистом пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля. Народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище.