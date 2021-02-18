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18 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»

Звезды посетили показ новой комедии про 90-е
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фотографий
26
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В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера комедии «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича («Наша Russia»). Вместе с постановщиком ленту представили актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Севастьян Бугаев.

Гостями премьеры стали Анна Михалкова, Дмитрий Шепелев, Марина Кравец, Юлия Савичева, Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров, Роман Маякин, Валерия Шкирандо, Сергей Дружко и другие. Продюсер фильма Гавриил Гордеев отметил:

Несмотря на то, что «Батя» — это комедия, мы подняли большую философскую и социальную тему отцов и детей 90-х. Кто-то должен был собрать весь спектр эмоций про то, что заботило тех, кто рос и воспитывал детей в то время, и я рад, что нам это удалось.
Гавриил Гордеев

В фильме «Батя» главный герой, отец двоих детей Макс, отправляется в дом, где вырос. По дороге он вспоминает свое детство и собственного отца (Вдовиченков), пытаясь понять, почему тот был закрытым и в чем-то жестоким.

Батя
2021/Россия16+комедия

От воспоминаний сожмется сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал 90-е. По словам создателей, «Батя» — не только комедийная история про эпоху девяностых, но и история про поколения, про разницу между ними и про то, что любой отец, каким бы он ни был, в любом случае желает своим детям добра.

В широкий прокат фильм выходит 23 февраля.

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