Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»

Несмотря на то, что «Батя» — это комедия, мы подняли большую философскую и социальную тему отцов и детей 90-х. Кто-то должен был собрать весь спектр эмоций про то, что заботило тех, кто рос и воспитывал детей в то время, и я рад, что нам это удалось.

В фильме «Батя» главный герой, отец двоих детей Макс, отправляется в дом, где вырос. По дороге он вспоминает свое детство и собственного отца (Вдовиченков), пытаясь понять, почему тот был закрытым и в чем-то жестоким.

От воспоминаний сожмется сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал 90-е. По словам создателей, «Батя» — не только комедийная история про эпоху девяностых, но и история про поколения, про разницу между ними и про то, что любой отец, каким бы он ни был, в любом случае желает своим детям добра.