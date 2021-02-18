Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, которая вела на «Первом канале» программу «Сегодня вечером» вместе с юмористом Максимом Галкиным, рассказала в интервью Надежде Стрелец, почему покинула шоу. Ведущая подчеркнула, что ей «категорически не подходили» способы, с помощью которых редакторы программы добивались высоких рейтингов. По признанию актрисы, она пыталась пойти на компромисс с собой, но в итоге поняла, что формат ей не подходит.

Меньшова заявила, что она не нравилась редакции передачи, поэтому при монтаже ее часто вырезали, и предположила, что именно из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени, в сети начали появляться слухи о конфликте соведущих. Меньшова опровергла эти домыслы:

У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Юлия Меньшова

По словам актрисы, в «Сегодня вечером» чаще приглашали гостей из мира шоу-бизнеса, а не театра и кино — найти с этими людьми общий язык было проще Галкину. «Сильная сторона таланта Максима заключается в том, что он может создать настроение из ничего. Я человек, заточенный на смыслы. Мне прям без смыслов тяжело. В этих своих качествах мы с ним [Галкиным] очень непохожи, поэтому нам быть вдвоем ведущими было сложновато. Потому что он целил все время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался, чтобы узнали новое», — объяснила Меньшова.

Также ведущая отметила, что у них с Галкиным не получалось работать в тандеме. Юлия пояснила:

В театре — это коллектив. Любой спектакль — это история всех. А люди, которые работают на эстраде, все заточены на то, что он один на сцене. Я думаю, что у Максима это часто срабатывает из логики, привычки.