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18 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»

Актриса также прокомментировала слухи о своем конфликте с Максимом Галкиным
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11
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, которая вела на «Первом канале» программу «Сегодня вечером» вместе с юмористом Максимом Галкиным, рассказала в интервью Надежде Стрелец, почему покинула шоу. Ведущая подчеркнула, что ей «категорически не подходили» способы, с помощью которых редакторы программы добивались высоких рейтингов. По признанию актрисы, она пыталась пойти на компромисс с собой, но в итоге поняла, что формат ей не подходит.

Меньшова заявила, что она не нравилась редакции передачи, поэтому при монтаже ее часто вырезали, и предположила, что именно из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени, в сети начали появляться слухи о конфликте соведущих. Меньшова опровергла эти домыслы:

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У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный.
Юлия Меньшова

По словам актрисы, в «Сегодня вечером» чаще приглашали гостей из мира шоу-бизнеса, а не театра и кино — найти с этими людьми общий язык было проще Галкину. «Сильная сторона таланта Максима заключается в том, что он может создать настроение из ничего. Я человек, заточенный на смыслы. Мне прям без смыслов тяжело. В этих своих качествах мы с ним [Галкиным] очень непохожи, поэтому нам быть вдвоем ведущими было сложновато. Потому что он целил все время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался, чтобы узнали новое», — объяснила Меньшова.

Также ведущая отметила, что у них с Галкиным не получалось работать в тандеме. Юлия пояснила:

В театре — это коллектив. Любой спектакль — это история всех. А люди, которые работают на эстраде, все заточены на то, что он один на сцене. Я думаю, что у Максима это часто срабатывает из логики, привычки.

Шоу «Сегодня вечером» выходит на «Первом канале» с 2012 года, изначально его ведущим был Андрей Малахов. После того, как в августе 2017 года Малахов перешел на канал «Россия 1», его заменили Меньшова и Галкин.

6.0
Сегодня вечером
2012/Россия16+ток-шоу
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