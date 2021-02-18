Ленни Кравиц сыграет бывшего Дженнифер Лопез в новом фильме

Певец Ленни Кравиц вошел в каст фильма «Свадьба с дробовиком» с Дженнифер Лопез в главной роли. Об этом сообщает Deadline. Издание отмечает, что в картине также будут задействованы Чич Марин («Дети шпионов»), Д'Арси Карден, Десмин Боргес («Утопия») и Джош Дюамель.
Дюамель заменил актера Арми Хаммера, который потерял роль из-за обвинений в каннибализме. Что касается Кравица, то ему досталась роль экс-бойфренда главной героини (Лопез).
В центре сюжета готовящегося фильма — история пары, решившей провести свадьбу в экзотическом месте. Внезапно все гости оказываются в заложниках. Спасая близких, жених и невеста заново переживают то самое чувство, которое когда-то свело их вместе. Режиссером ленты выступит Джейсон Мур («Идеальный голос»).
Дата выхода ленты пока неизвестна, однако производство приключенческой комедии стартует уже в феврале.