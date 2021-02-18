«Константин» станет сериалом

Кадр из фильма «Константин»

Стриминговая платформа HBO Max занимается разработкой сериала о медиуме и экзорцисте Джоне Константине — герое комиксов DC, сообщает портал Variety.

По данным издания, в настоящее время идет поиск актера, который сыграет главную роль в проекте.

Сценаристом назначен Гай Болтон. В разработке шоу участвует, по данным Deadline, компания Джей Джей Абрамса Bad Robot. В сериале зрители увидят персонажа в молодости. Кроме того, подчеркивается, что проект сосредоточится на хоррор-элементах комиксов, а не на его религиозных аспектах.

Ранее один из актеров фильма «Константин» с Киану Ривзом, Петер Стормаре, сообщил, что лента получит продолжение. Пока никаких подробностей о формате и содержании сиквела нет.