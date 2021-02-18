Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

«Константин» станет сериалом

Идет поиск актера, который сыграет главную роль проекте о медиуме и экзорцисте
Кадр из фильма «Константин»

Стриминговая платформа HBO Max занимается разработкой сериала о медиуме и экзорцисте Джоне Константине — герое комиксов DC, сообщает портал Variety.

По данным издания, в настоящее время идет поиск актера, который сыграет главную роль в проекте.

Сценаристом назначен Гай Болтон. В разработке шоу участвует, по данным Deadline, компания Джей Джей Абрамса Bad Robot. В сериале зрители увидят персонажа в молодости. Кроме того, подчеркивается, что проект сосредоточится на хоррор-элементах комиксов, а не на его религиозных аспектах.

7.9
Константин: Повелитель тьмы
2005/США, Германия16+драмаужасыфэнтези
Моя оценка

Джон Константин ранее появлялся как на ТВ, так и в кино. Героя играли Киану РивзКонстантин: Повелитель тьмы»), Мэтт РайанКонстантин», «Стрела», «Легенды завтрашнего дня»).

Ранее один из актеров фильма «Константин» с Киану Ривзом, Петер Стормаре, сообщил, что лента получит продолжение. Пока никаких подробностей о формате и содержании сиквела нет.

Изыди: фильмы про экзорцизм
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Киану Ривз
Keanu Reeves
Константин
Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
Мэтт Райан
Matt Ryan
Лето и Хэтэуэй сыграют мужа и жену в новом сериале
1 р.
Константин: Повелитель тьмы
Равшана Куркова кардинально сменила образ ради новой роли
Найден актер на роль Бориса Джонсона в сериале о пандемии
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Екатерина Волкова в роскошном образе на съемках сериала
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Звезда «Хода королевы» сыграет в экранизации романа Набокова
Киану Ривз научился играть на волынке ради съемок в фильме
Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале
Назван величайший актер XXI века
Старшенбаум, Ивакова и Раппопорт вместе снялись в сериале
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
«Константин» с Киану Ривзом спустя 15 лет получит продолжение
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале
Добронравов, Брик и любовный треугольник: съемки сериала «Бомба»
Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»
Тим Бертон может снять новую «Семейку Аддамс»
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Кира Найтли снимется в исторической драме
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Исполнителя роли Морфеуса не позвали в новую «Матрицу»
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение
Киностудия Lionsgate анонсировала пятый фильм о Джоне Уике
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Назван самый популярный сериал полугодия
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
О создании вакцины от коронавируса снимут сериал
Фильм «Джон Уик 2» помог полиции задержать наркоторговца
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» пригласили на съемки в Англию
Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Новые трейлеры
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный тизер-трейлер
Маша
Трейлер
Крюк
Трейлер
Мастер
Трейлер
Асоциальная сеть
Дублированный трейлер
Девятаев
Трейлер
Рашн Юг
Трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Зара показала редкое фото подросшего сына-модника Певица привела Даниила на концерт
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь