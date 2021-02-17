Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 февраля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Ирина Старшенбаум коротко подстриглась для роли онкобольной

Актриса показала фото со съемок нового сериала со своим участием
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ирина Старшенбаум раскрыла в инстаграме, что снимается в новом сериале «Инсомния» в роли онкобольной девушки Ани. Актриса поделилась серией фотографий со съемок и немного рассказала о своей героине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старшенбаум отметила, что роль Ани — одна из ее самых сложных работ в ее карьере:

Ей 25 лет, и у нее онкология. Она не видит смысла жить, но внимание небезразличного близкого человека дает ей силы бороться.
Ирина Старшенбаум

Актриса добавила, что, благодаря актерской профессии, у нее есть «невероятная возможность прожить несколько жизней и судеб, но без отягчающих обстоятельств своих героев». Кроме того, Старшенбаум сообщила, что работа над сериалом продолжается уже больше года.

В сериале «Инсомния» также появятся Гоша Куценко и Мария Миронова.

Ирина Старшенбаум — российская актриса. Она снималась в фильмах и сериалах «Шерлок в России», «Вторжение», «Содержанки», «Т-34», «Лето», «Лед».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Инсомния
Ирина Старшенбаум
Опубликован первый постер «Круэллы» с Эммой Стоун
Пересильд, Толстоганова, Мельникова: фото со съемок «Медиатора»
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Егор Крид опубликовал первые фото со съемок детского «Голоса»
Уволенный из сериала Мэнсон ответил на обвинения в насилии
Равшана Куркова кардинально сменила образ ради новой роли
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офис
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Асмус кардинально сменила цвет волос ради новой роли
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом
Заменившая погибшего Колтового ведущая рассказала о съемках
Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове
Прилучный впервые высказался о своей госпитализации
Мечтающая сыграть ведьму Литвинова разнесла фильм с Хэтэуэй
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием
Старшенбаум, Ивакова и Раппопорт вместе снялись в сериале
Елена Подкаминская показала себя в необычном образе
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
Асмус показала себя в свадебном платье на съемках
3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»
Кристина Асмус мечтает побриться налысо для роли
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу
Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
Новые трейлеры
Круэлла
Дублированный тизер-трейлер
Маша
Трейлер
Крюк
Трейлер
Мастер
Трейлер
Асоциальная сеть
Дублированный трейлер
Девятаев
Трейлер
Рашн Юг
Трейлер №2
Лига справедливости Зака Снайдера
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Моя психологическая проблема или муж не прав? 221
Камера увеличивает?где правда? 152
Мужское имя 69
Раздражительный подросток 69
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь