Ирина Старшенбаум коротко подстриглась для роли онкобольной

Ирина Старшенбаум раскрыла в инстаграме, что снимается в новом сериале «Инсомния» в роли онкобольной девушки Ани. Актриса поделилась серией фотографий со съемок и немного рассказала о своей героине.
Старшенбаум отметила, что роль Ани — одна из ее самых сложных работ в ее карьере:
Ей 25 лет, и у нее онкология. Она не видит смысла жить, но внимание небезразличного близкого человека дает ей силы бороться.
Актриса добавила, что, благодаря актерской профессии, у нее есть «невероятная возможность прожить несколько жизней и судеб, но без отягчающих обстоятельств своих героев». Кроме того, Старшенбаум сообщила, что работа над сериалом продолжается уже больше года.
В сериале «Инсомния» также появятся Гоша Куценко и Мария Миронова.
Ирина Старшенбаум — российская актриса. Она снималась в фильмах и сериалах «Шерлок в России», «Вторжение», «Содержанки», «Т-34», «Лето», «Лед».