Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере

Послание фильма такое: делать добро. Иван получает поддержку, своего ангела-хранителя в лице Конька-Горбунка, потому что он делает добро. Это беззлобный персонаж, который заслуживает чуть больше везения.

«Конек-Горбунок» рассказывает о дружбе простого парня Ивана с волшебным Коньком-Горбунком, который умеет летать и говорить. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем.