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17 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере

В прокат выходит сказка «Конек-Горбунок»
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36
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сказки «Конек-Горбунок». Ленту, снятую по мотивам одноименного произведения Петра Ершова, представили Антон Шагин, сыгравший Ивана-дурака, и Павел Деревянко, озвучивший Конька, а также продюсеры Сергей Сельянов и Антон Златопольский.

Гостями премьеры стали звезды российского кино и телевидения, многие из которых вышли на красную дорожку с детьми: Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Татьяна Лазарева, Максим Лагашкин, Мария Шалаева, Владимир Яглыч с женой Антониной Паперной. Также показ посетили Юлия Хлынина, Алена Чехова, Кристина Бабушкина, Алексей Учитель и многие другие.

Антон Шагин назвал свою роль в сказке «ролью мечты», передает ТАСС. 

Послание фильма такое: делать добро. Иван получает поддержку, своего ангела-хранителя в лице Конька-Горбунка, потому что он делает добро. Это беззлобный персонаж, который заслуживает чуть больше везения.
Антон Шагин

«Конек-Горбунок» рассказывает о дружбе простого парня Ивана с волшебным Коньком-Горбунком, который умеет летать и говорить. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем.

Конек-Горбунок
2021/Россия6+приключенияфэнтези

В фильме также снялись Паулина Андреева и Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Режиссером фильма выступил Олег Погодин. В широкий прокат лента выходит 18 февраля.

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